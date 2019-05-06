STS Bodrum, Ata’nın izinde

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün denizcilik ülküsünü gerçekleştirmek için 18 yıldır engin denizlerde bayrağımızı dalgalandıran Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs Salı günü saat 09:00’da Bodrum’dan Limanı’ndan törenle yola çıkacak. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan simgesel seyir, 19 Mayıs 2019 sabahı Samsun Tütün İskelesi’nde son bulacak.

STS Bodrum Okul Gemisi; 100 yıl önce nice zorluklarla yolumuzu aydınlatmak için yola çıkanların anısına Cumhuriyetimizin simgesi limanlarda halkla buluşacak, İstanbul’dan katılacak çok sayıda yelkenliyle birlikte Samsun’a çıkacak.

Ege’den Karadeniz’e Gazi’nin Anısına 100.Yıl rotasında gerçekleştirilecek seyirde, STS Bodrum’un uğrayacağı limanlarda, ülkemizin değerli sanatçı ve aydınları ile söyleşi ve dinletiler yapılacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da bazı limanlarda katılım sağlayarak destek vereceği STS Bodrum’un yolculuğu, Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından anlık paylaşımlarla halka duyurulacak.

STS’nin 100’üncü yıl rotası, ünlü gazeteci Nebil Özgentürk tarafından bir de belgeselle taçlandırılacak.

100 yıl öncesinin bu inanç ve azmini örnek alan Bodrumlu deniz sevdalılarının; Atatürk’ün “Denizciliği, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” sözünü şiar kabul edip kolları sıvayarak, ülkemiz denizciliğine kazandırdığı Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyen deniz sevdalılarının imece usulüyle ve Bodrumlu ustaların geleneksel yöntemleriyle inşa edildi.

1997’nin Ekim ayında kızağa koyulan ve 2001 Ocak’ta denize indirilen STS Bodrum; 18 yıldır engin denizlerde bayrağımızı dalgalandırmaktadır.

15 yolcusuyla seyir yapacak olan STS Bodrum’un seyir programı şöyle:

7 Mayıs 2019 Salı

Bodrum Limanı’ndan kalkış (Saat: 09:00)

8 Mayıs 2019 Çarşamba

İzmir Pasaport Limanı’na varış (Saat: 08:00)

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda söyleşi (Saat: 09:00)

11 Mayıs 2019 Cumartesi

Çanakkale Yat Limanı’na varış ve söyleşi (Saat: 09:00)

12 Mayıs 2019 Pazar

Marmara Adası’na varış (Saat: 21:00)

Saraylar Limanı’ndan kalkış (Saat: 07:00)

İstanbul Kadıköy’e varış (Saat: 16:00)

16 Mayıs 2019 Perşembe

Denizde buluşma (Saat: 12:30)

18 Mayıs 2019 Cumartesi

İnebolu’ya varış (02:30)

19 Mayıs 2019 Pazar

Samsun Canik Balıkçı Barınağı’na varış (Saat:05:00)

Samsun Tütün İskelesi’ne çıkış (Saat: 08:15)

Vira Haber