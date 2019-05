Port Akdeniz, iş güvenliğini üç merkezli yönetiyor

Antalya ve bölge ticaretinin dışarıya açılan en önemli kapısı konumundaki Port Akdeniz’de iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için 3 merkezli çalışma yürütülüyor. İş kazalarına karşı sendika ve üniversite ile ortak çalışmalar yürüten Port Akdeniz, dijitalleşme, işbirliği ve algoritmalar sayesinde olası riskleri kaldırıyor.

Global Yatırım Holding’e bağlı Port Akdeniz iş sağlığı ve güvenliği konusuna verdiği önemi gerek yaptığı iş birlikleri gerekse şirket içi faaliyetlerle her fırsatta gösteriyor. Daha önce Liman- İş sendikasıyla iş güvenliği konusunda protokol imzaladıklarını hatırlatan Port Akdeniz Genel Müdürü Kaptan Özgür Sert, “Dijitalleşme sürecimizle birlikte anlık olarak bakım analizlerimizi takip edebiliyor, iş güvenliği talimatlarına her an erişim sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız iş güvenliği konusunda bireysel önerilerini bize ulaştırabiliyor. Yapay zeka ve algoritmalardan yaralanarak olası risklere karşı etkin mücadele sağlayabiliyoruz” dedi.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinlikleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 2- 4 Mayıs tarihlerinde Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hafta etkinlikleri kapsamında, tarım, turizm, eğitim, hukuk, teknolojik dönüşüm, inşaat, mermer ocakçılığı gibi bölgenin özelliklerini de kapsayan sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işlendiği 9 ana oturum yapıldı.

İş sağlığına sendikal destek

Etkinlikler kapsamında düzenlenen “Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı oturumuna katılan Port Akdeniz Genel Müdürü Sert, ‘Limanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği’ başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda iş güvenliği konusunda 2016 yılında Liman- İş sendikasıyla protokol imzaladıklarını hatırlatan Sert, çevresel ve ekolojik faktörlerden dolayı işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürdürülebilirliğin olması gerektiğini kaydetti. Kurum kültürleri gereği ekolojik hassasiyetleri sayesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerine değinen Sert, üniversiteler ile de yakın çalışmalara imza attıklarını söyledi.

“Bizim için insan hayatı her şeyin önünde”

İş sağlığı konusunda her türlü gelişmeye açık olduklarına işaret eden Özgür Sert, şöyle devam etti: “Bütün teknolojik gelişmeleri ve yeni tasarımları takip ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için daha çok enerji ve denizcilik sektöründe kullanılan kabinlerden satın aldık. Bu kabinler, yüksekte çalışma ve yüksekten personel transferi için geliştirildi. İnsan hayatı bizim için her şeyin önünde. Şirket içinde de düzenli olarak uygulamalı eğitimler verip, tatbikatlar yapıyoruz. Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Biz de işletme sahamızda gerçekleşen bütün olayları şeffaf bir şekilde kayıt altına alıyoruz. Bu olayların daha sonra analizini yapıyoruz.”

Bireysel önerilere kulak veriyor

Dijitalleşme süreçleri ile birlikte iş güvenliğinde anlık takibin sağlandığını anlatan Port Akdeniz Genel Müdürü Kaptan Özgür Sert, “Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı konusundaki önerilerine de açığız. Sistemimiz sayesinde bireysel öneride bulunabiliyorlar. Bakım analizlerine anlık olarak ulaşabiliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız her an iş sağlığı güvenliği talimatlarına, çevre talimatlarına ulaşabiliyorlar.İş güvenliği konusunda yapay zekadan da faydalanabiliyoruz. Oluşturulan algoritmalarla olası risklere karşı önceden önlem alabiliyoruz. Yapay zeka ve algoritmalardan yaralanarak olası risklere karşı etkin mücadele sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

Vira Haber