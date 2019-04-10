Su altı kahramanları 'kurbağa adamlar'

Polis üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyen kurbağa adamlar, gelen ihbarlar doğrultusunda bazı olaylara minibüsle, bazı olaylara botla müdahale etmek için harekete geçiyor.

Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'nin de su altı arama kurtarma olaylarının yükünü taşıyan kurbağa adamlar, her gün hazır kıta bekleyip denizde, gölde ya da akarsularda kaybolma, boğulma gibi ihbarlar üzerine olay bölgesine gidiyor.

Birçok olayın aydınlatılmasını sağlıyorlar

Ekipler, su altında insan kurtarmak, doğal afetlerde arama yapmanın yanı sıra deniz dibinde olay yeri incelemesini, olayın ardından, denize veya göle atılması muhtemel suç unsurlarını araştırıp, birçok olayın da aydınlatılmasını sağlıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdülkadir Okur, ağırlıklı olarak boğulma ve sel felaketi sonucu yaşanan olumsuzluklara müdahale ettiklerini söyledi.

Okur, göreve hazır olmak için sürekli antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Kurbağa adamlar olarak Tekirdağ merkez olmak üzere sorumluluk sahamızda bulunan Edirne ve Kırklareli genelinde meydana gelen her türlü boğulma olaylarında, adli konularda, suç aleti aramalarında ve doğal afetlerde görev almaktayız. Görevde olmadığımız zamanlarda rutin eğitim faaliyetlerimiz oluyor onları yapıyoruz. Sürekli kara sporları ve su altı eğitim dalışlarımıza devam ediyoruz. Formumuzu korumaya çalışıyoruz." dedi.

"Bizleri en çok zorlayan sıfır görüşlü akarsular"

Trakya'da su altındaki olaylarının çoğunda görev aldıklarını belirten Okur, "Son zamanlarda Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan aracın aranması için çağrıldık. Orada yaptığımız çalışmalar sonucunda araca ve içerisindeki kişilere ulaştık. Görüşü sıfır, akıntılı olan bir suydu. Bizleri en çok zorlayan sıfır görüşlü akarsularda meydana gelen olaylar bizlerin arama çalışmalarını güçleştiriyor." diye konuştu.

Okur, bulanık sularda sonar cihazının dalgıçların arama kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Sonar cihazı emniyetimizin yeni cihazı bir kaç ay önce geldi. Su altı görüntüleme cihazıyla su altındaki tip yapısının 3 boyutlu görüntüsünü bize sunuyor. Görüş alamadığımız bulanık sularda normalde aramalarımızı elle yapıyorduk, bu cihaz sayesinde daha hızlı bir şekilde daha çok alanda arama yapabiliyoruz. Bu cihaz su altının röntgenini çekiyor diyebiliriz. Bu cihazla Çanakkale'de suya kapılan aracı bulup su yüzeyine çıkartmıştık."

Vira Haber