DTO "Seatrade Cruise Global 2019" Fuarına katıldı

Dünya’nın en büyük kruvaziyer turizmi fuarı olan, denizcilik, kruvaziyer ve turizm sektörünün dünya çapında en büyük firmalarını biraraya getiren Seatrade Kruvaziyer Fuarı Florida eyaletinin Miami kentinde kapılarını açtı. Bugün sona erecek fuarda Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi de standıyla yerini aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk , İMEAK DTO Meclis Üyesi Ahmet Subay ve IMEAK DTO Dış İlişkiler Müdürü Selin Yeleser Girgin fuarda Türkiye’yi ve ülkemiz limanlarını tanıttılar. Turizmden sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de DTO standını ziyaret edenler arasındaydı.

Vira Haber