DEÜ’de Bahar Kariyer Günleri” başlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik Kulübü’nün Düzenlediği “2019 Bahar Kariyer Günleri” 15 Nisan 2019 Pazartesi günü Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda başlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde Denizcilik Kulübü tarafından organize edilen "2019 Bahar Kariyer Günleri" 15 - 24 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği ve denizcilik ve lojistik kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 28 konuşmacının katılması öngörülen 2019 Bahar Kariyer Günleri, geleneksel olarak öğrenciler ve sektör temsilcileri arasında fikir, bilgi ve deneyim paylaşımlarına ortam yaratmayı amaçlıyor.

Alanlarında önde gelen firmaları ve birbirinden değerli uzman konuşmacıları ile 2019 Bahar Kariyer Günleri 6 gün sürecek ve oturumlar Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda 12:00 – 13:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Fakültenin akademisyenlerinin desteği ve öğrencilerin katılımı ve ilgisiyle gerçekleşecek olan 2019 Bahar Kariyer Günlerinin 23. yılında tüm öğrencilerin yoğun katılımı bekleniyor.

Vira Haber