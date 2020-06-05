Su Altındaki Gözlerden Uzak Kirliliğe Dikkat Çekilecek

Üsküdar Vapur İskelesi yanında bugün gerçekleştirilecek etkinlikte İBB’ye bağlı profesyonel dalgıçlar, su altı temizliği yapacak. Çıkarılan atıklar sergilenerek deniz temizliği konusunda farkındalık yaratılacak. Yine 5 Haziran günü kurumun sosyal medya hesabından, çevre konusuna dikkat çeken, “Şimdi Doğa Zamanı” adlı film paylaşılacak.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından 11.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte

ATIKLAR CAM FANUSTA SERGİLENECEK

Dünya Çevre Günü’nde deniz temizliğinin önemin vurgulanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte İBB’nin profesyonel dalış ekiplerinin su altından çıkardıkları atıklar, cam fanus içinde sergilenecek.

Türkiye’den ve dünyadan deniz kirliğine vurgu yapan fotoğraflar, izleyicilerin ilgisine sunulacak. Etkinlik alanı, bilgilendirici not ve sloganlarla donatılacak. Sergi alanına atık ayrıştırma üniteleri konulacak. Böylece gelen ziyaretçilerin dikkati, çöpleri ayrıştırarak atmaya çekilecek.

“ŞİMDİ DOĞA ZAMANI” FİLMİ

Diğer taraftan Dünya Çevre Günü kapsamında İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı da “Şimdi Doğa Zamanı” başlıklı bir film sosyal medya hesaplarından izleyicilerle paylaşılacak.

Vira Haber