Ayşe Olcay ile Perşembe Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu Şule Sönmez Oldu
Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.
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Bugünkü konuğumuz MCL Uluslararası Konsolidasyon ve Liman Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Direktörü Şule Sönmez oldu. Şule Sönmez, MCL'nin koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, denizcilik sektörünün koronavirüs sürecinden nasıl etkilendiğine, koronavirüs süreci sonrası nelerin değişeceğine de değindi.
Vira Haber
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Etiketler : Şule Sönmez, MCL, Koronavirüs, İnstagram, Canlı Yayın
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