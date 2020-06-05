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Mersin’de Deniz Çöplüğü Sergisi

Mersin’de Deniz Çöplüğü Sergisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri dolayısıyla, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda etkinliği düzenledi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesince, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerinin de katıldığı etkinlikte denizden çöp toplandı.

Dalgıçların topladığı çöpler arasında yer alan araba lastiği, sandalye, tekne motoru ve çok sayıda şişe, sahilde "Deniz Çöpleri Sergisi" adı altında sergilendi.

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Vira Haber

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