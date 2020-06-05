Günlerdir Beklenen Gemi Türkiye'ye Ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bu sabah Türkiye'ye ulaştı.
A+A-
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Vira Haber
Bu haber toplam 84 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.