2020 Balık Av Yasağı Ne Zaman Kalkacak? Balık Sezonu Ne Zaman Açılacak?

Balık popülasyonunu korumak amacıyla 15 Nisan’da başlatılan balık av yasağı ne zaman kalkacak? Yeni balık sezonu ne zaman açılacak? Sorularını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasına göre, 31 Ağustos 2019 gecesi başlayan ve 15 Nisan 2020’de sona eren balıkçılık av sezonu için yasak Ağustos 2020’de kalkacak.

Pakdemirli yaptığı açıklamada isteyen balıkçıların izin alarak ve kurallara uyması kaydıyla uluslararası sularda gırgır ve trolle avcılık yapabileceğini dile getirdi.

Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılarının ise kurallara uymaları kaydıyla uzatma ağlarla avcılık yapmalarına izin verileceğini söyledi.

Bakan’ın açıklamasına göre balık av sezonu Ağustos 2020’de tekrardan başlayacak

Vira Haber