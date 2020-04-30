Kaçak Avcılığa Geçit Yok
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye toplam 150 bin 400 lira para cezası uygulandı.
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Ayvalık açıklarında teknelerle kaçak deniz patlıcanı avlandığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Operasyonda, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirilirken, kaçak avlanan 33 kişiye 150 bin 400 lira para cezası kesildi.
Canlı olarak ele geçirilen deniz patlıcanları denize bırakıldıktan sonra, şüphelilerin teknelerine de el konuldu.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Patlıcanı, Ceza, Balıkesir, Kaçak
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