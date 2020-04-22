Antik Kent Ziyaretçileri İçin Liman

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından göl sahasında kalan Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserleri görmeye gelecek yerli ve yabancı turistler için biri yüzer 3 liman inşa ediliyor.

Hasankeyf Kalesi yakınındaki Şaab Vadisi'nde yapılan antik limanın tamamlandığını belirten Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, yapımı süren diğer iki limanın ise mayıs sonunda biteceğini ifade etti.

Bunlardan birinin Hasankeyf Müzesi yakınına inşa edildiğini dile getiren Koç, "En büyük gezi ve kültür turizm anlamındaki ögesi olan Hasankeyf Kalesi ile yeni yerleşim yeri arasındaki ulaşımı bu limanlarla sağlayacağız. Bu irtibat sağlandıktan sonra misafirlerimiz müze alanında bulunan limandan tekneler vasıtasıyla karşıdaki yüzer limana geçecekler. Oradaki ören yerlerini, kale, darphane ve diğer mekanları ziyaret ettikten sonra aynı yol üzerinden geri dönecekler" açıklamasında bulundu.

Vira Haber