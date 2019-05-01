Su kaçaklarının nedenleri ve çözüm yolları

Bu durum hem su hizmetinin aksamasına hem de bina içerisinde kötü kokulara ve duvarlarda sıva dökülmelerine yol açmaktadır. İşte tüm bu sorunlara çözüm üretecek firma alanya kaçak su tespiti ile alanya su kaçağı bulunarak zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmaktadır.

Su Kaçağının Nedenleri - Paslanmış su boruları

Borularda meydana gelen ufak bir paslanma hızla yayılıp sıkıntılar oluşturabilir. Böylelikle delinen boru nem oluşturmaya başlar. Böcekler de bu bölge de toplanıp sorunun büyümesine neden olur.

- Tıkanmış boru

Basit bir tıkanma dahi su kaçağına neden olabilir.

- Düzensiz su basıncı

Zaman zaman su şebekelerinde su basıncı düzeni bozulabilir. Bu da boruların gereğinden fazla basınca maruz kalması sonucu su kaçaklarına neden olur.

- Sıcaklık değişimleri

Sıcaklık değişimleri borularda esneme veya gerilmeye neden olur. Bu da su kaçaklarına zemin hazırlar.

- Eskiyen su tesisatı

Her şeyin bir ömrü olduğu gibi yıllanmış su tesisatı da eski işlevini yerine getiremeyerek su kaçaklarına neden olur.

- Yanlış işçilik

Olması gerektiği gibi düzenlenmeyen tesisat, bir vidanın dahi eksik veya yanlış olması su kaçaklarına neden olacaktır.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı bina içerisinde herhangi bir alanda alanya su kaçağı meydana gelebilmekte ve sonuçta zarara sürüklemektedir. Bu yüzden kısa zamanda su kaçağının tespitinin yapılması ve sorunun çözülmesi çok önemlidir. Çünkü böyle bir duruma kısa zamanda müdahale edilmezse küçük sorunlar çok daha büyük sorunlara dönüşecektir. alanya kaçak bulma firması yüksek teknolojili cihazlarıyla sorunu anında tespit ediyor ve müdahalede bulunuyor.

Firma bu tür durumlarda termal kamera, boyalı su, akustik dinleme cihazı ile tespit ederek gereksiz şekilde fayans, duvar kırılmasının önüne geçmektedir. Nokta tespitlerle birlikte evinize zarar vermeden ilgili alana gereken işlemler yapılarak sorun kısa zamanda çözüme kavuşturulmakta.

Alanya Su Kaçağı Tespiti Firması hangi şartlarda olursa olsun uygun fiyatlarla sizlere hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.