Lady M, Yalıkavak Marina’da

British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen Yalıkavak Marina’da 2019 sezonu hızlı başladı. 74 metre uzunluğa sahip büyüleyici “Aurora”dan sonra tasarımıyla göz dolduran “Lady M” de Yalıkavak Marina’yı ziyaret etti.

Yalıkavak Marina’yı ziyaret eden 65 metre boyundaki motorlu yat Lady M'nin nefes kesen göz alıcı dış cephesini, 6 kabinde bir gecede 12 kişiye kadar konforlu bir şekilde ağırlayabilecek şekilde tasarlanan iç mekan konfigürasyonu tamamlıyor. Ayrıca Lady M, konuklarına keyifli bir lüks yat deneyimi sunabilmek için 14 mürettebat taşıma kapasitesine sahip.

620 yatı aynı anda ağırlayabilen, hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunan Yalıkavak Marina, konforlu tesisleri ve tecrübeli teknik servisiyle 140 metre uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet verebiliyor. Bodrum’un en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Yalıkavak Marina, yıl boyu 120 farklı ülkeden 2 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

Vira Haber