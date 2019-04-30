Sedef Tersanesi'nden açıklama

Sedef Tersanesi tarafından yayınlanan açıklama:

Tersanemizde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin başaltı manevra sahası bölgesinde muhafaza edilen halatların tutuşması sonucunda 30.04.2019 tarihinde küçük çaplı bir yangın çıkmıştır.

Olaya Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tuzla İtfaiyesi ve Tersane ekiplerimiz ile birlikte kısa bir süre içinde müdahale edilmiş olup herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadan durum kontrol altına alınmıştır.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin gemi inşa faaliyetlerine planlanan şekilde devam edileceği hususu kamuoyu bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş.

Vira Haber