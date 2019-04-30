Sedef Tersanesi'nden açıklama
Sedef Tersanesi'nde izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan ufak çaplı yangın ile ilgili tersane yetkilileri kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir açıklama yayınladı.
A+A-
Sedef Tersanesi tarafından yayınlanan açıklama:
Tersanemizde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin başaltı manevra sahası bölgesinde muhafaza edilen halatların tutuşması sonucunda 30.04.2019 tarihinde küçük çaplı bir yangın çıkmıştır.
Olaya Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tuzla İtfaiyesi ve Tersane ekiplerimiz ile birlikte kısa bir süre içinde müdahale edilmiş olup herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadan durum kontrol altına alınmıştır.
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin gemi inşa faaliyetlerine planlanan şekilde devam edileceği hususu kamuoyu bilgilerine saygılarımızla arz olunur.
SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş.
Vira Haber
Bu haber toplam 21 defa okunmuştur
Etiketler : sedef tersanesi, tuzla, eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, gemi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.