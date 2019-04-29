Gazeteci Ali Boratav’ın 3 yıllık bir çalışmayla hazırladığı kitap, Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Göcek-Fethiye Körfezleri ve Kalkan-Kaş-Kekova mavi yolculuk kıyıları ile Ege Adaları’nda mavi gezginler için yeni ve renkli bir rehber niteliği taşıyor.

Gazeteci Ali Boratav, Türkiye kıyıları ve Ege Adaları’nda 30 yıla yakın süredir gerçekleştirdiği mavi gezilerden izlenim ve deneyimlerini 3 yıllık bir hazırlık süreci sonucunda “Mavi Yolculuk Rehberi” isimli kitapta topladı. Usta denizcilik yazarı Sezar Atmaca’nın editörlüğünü üslendiği kitabı, Denizler Kitabevi yayımladı. Büyük boyda basılan 532 sayfalık kitap, denizciler için olduğu kadar bu kıyıları ve adaları karadan gezenler için de çok yönlü bir rehber olma özelliğini taşıyor.

www.maviyolculukrehberi.com adresli web sayfasında ise kitap hakkındaki ayrıntılı bilgilere, değerlendirme yazılarına, kitaptan örnek sayfalara yer veriliyor. Bu web sitesinde ayrıca, kitapta paylaşılan koylara, tesislere ilişkin güncellemelerin her yıl 1 Ocak tarihinde okura sunulması hedefleniyor.

Piri Reis’ten Sadun Boro’ya denizlerimiz hakkındaki 30’a yakın kılavuz eserdeki bilgi birikimi irdelenerek kaleme alınan “Mavi Yolculuk Rehberi” Ege ve Akdeniz kıyılarını okura 1300 fotoğraf ve 260 haritadan oluşan zengin bir görsellikle sunuyor.

Türkiye kıyılarında Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Göcek-Fethiye Körfezleri’yle, Kalkan-Kaş-Kekova mavi gezi bölgeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Koyları, limanları, kentleri, yaşam ve kültürel dokusuyla kitapta okura sunulan Ege Adaları; Agathonisi, Patmos, Arki, Marathi, Tiganaki, Lipsi, Havala, Aspro, Leros, Kalimnos, Tenedos, Pserimos, Kos, Nisiros, Giali, Tilos, Halki, Alimia, Simi, Rodos, Meis ve Ro Adaları olarak sıralanıyor.

“Mavi Yolculuk Rehberi” sadece bir denizcilik kılavuzu değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi olma özelliğini de taşıyor. Kitapta, Halikarnas Balıkçısı’ndan Azra Erhat’a; Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan, Ekrem Akurgal’a, İlhan Akşit’e kadar mavi yolculuk kıyılarının tarihi, mavi yolculuk kültürü hakkındaki kaynaklar taranıyor. Mavi yolculuk koylarının binlerce yıllık tarihi; muhteşem doğası, çevre özellikleri ve koruma sorunları; coğrafi ve iklimsel özellikleri, küçük koyların misafirperver insanları; körfezlerin ve adaların kültürel yapısı, mutfakları, lezzet durakları; denizlerinin sırları, efsanelerine değiniliyor.

Ali Boratav, tüm gezginlerin yararlanabileceği, ama özellikle amatör denizcilerin gereksinimlerine yönelik olarak hazırlanan kitabın 3 temel hedefi ve gerekçesi olduğunu söylüyor:

“Bundan 10-15 yıl önce, içine girince 1-2 tekne gördüğünüz güvenilir limanlarda bugün demirleyecek yer bulunmuyor. Kısa bir sürede mavi yolculuk yapan tekne sayısı 2-3 kat arttı. Bu nedenle elimizdeki kılavuz eserlerdeki bilgilere ek olarak, bu kitaba nispeten ıssız sayılabilecek 100’e yakın mavi yolculuk durağı ekledim. İkincisi, özellikle 2000’lerden sonra hayat çok hızlı değişti, eski güvenilir limanlardan bazıları kentleşti, bazılarında deniz kirliliği arttı, bazıları turizm gibi nedenlerle amatör denizcilere kapandı. Bazılarında çok sevdiğimiz tesisler artık yok, yeni tesisler açıldı. Bu güncellemeleri yaptım, temiz yüzme molası duraklarını gezginlere önerdim. Üçüncüsü de, mavi gezginler özellikle 2000’li yıllarda Gökova-Kekova kıyılarımızın paralelindeki Ege adalarına sıklıkla geçmeye başladı. Bu adalarla ilgili uluslararası kılavuzlar dışında denizciler için bir bilgi kaynağı yoktu. Mavi Yolculuk Rehberi’ne 12 Adalar için de olabildiğince kapsamlı bir bölüm ekledim.”

“Mavi Yolculuk Rehberi” kullanıcı dostu bir anlayışla okura sunuluyor. Geçtiğimiz 20 yılda denizcilerin kullandığı teknolojide büyük değişimler yaşandığına dikkat çeken Boratav, artık amatör denizcilerin pek çoğunun harita-pergel-cetvel-koordinat kullanmadığını, denizde rotanın cep telefonları ve tabletlerdeki uygulamalarla oluşturulduğuna ve takip edildiğine dikkat çekiyor.

Bu çerçevede, “pratik navigasyon” mantığıyla hazırlanan kitapta, Türkiye mavi yolculuk körfezleri ve Ege adalarındaki 450 koy ve mola noktası bugünün koşullarına uygun olarak 21 alt bölge haritasında noktasal olarak işaretleniyor. Ayrıca bu 450 konaklama ve durak noktasının dijital haritalardaki görüntüleri de okuyucuya sunuluyor.

MAVİ YOLCULUĞUN 450 KÜÇÜK KOYU

Denizin çağrısı... Gökova’dan Kekova’ya Türkiye mavi yolculuk kıyılarındaki 750 km. uzunluğundaki kıyı şeridi ve Yunanistan sınırları içinde kalan 12 Adalar bölgesi için bir gezi rehberi.

Tüm detaylarıyla... Mavi yolculuk koylarının tarihi, doğası, insanları, çevre ve kültürel özellikleri, lezzet ve mutfakları, coğrafi ve iklimsel özellikleri, denizlerinin sırları. Mavi gezginler için bir yaşam rehberi.

Kolayca ulaşabileceğiniz bir görsellik ve anlatımla... Körfezlerimizdeki ve 12 Adalar’daki 450 küçük koy ve mola yerinin 1300 fotoğrafı. Alt bölgelere ayrılmış haritalarda bu durak noktalarının noktasal konumları. Dijital haritalardan denizcilerin yararlanabileceği detay planlar.

Kapsam Alanı:

Gökova Körfezi: Halikarnas Balıkçısı’yla mavi yolculuğun başladığı cennette 77 eşsiz mavi durak. Doğa ile baş başa kalmak için ideal adres.

Hisarönü ve Yeşilova Körfezleri: İşte denizciler dünyasında son yılların moda rotası. Yaz aylarında herkesin toplandığı 93 küçük koy, temiz denizler ve çok az teknenin uğradığı gizli mola noktaları.

Marmaris Körfezi: Karia ve Lykia’nın buluştuğu eşsiz bir coğrafya. Körfezdeki 53 küçük koyun en güzelleri Bozukkale’ye uzanan batı kıyılarda yer alıyor.

Göcek-Fethiye-Belceğiz Körfezleri: Yeşil yamaçlar ile lacivert denizlerin buluştuğu baştan çıkarıcı bir coğrafya. Birbirinden güzel 81 küçük koyda mavi safarinin sırları.

Kalkan-Kekova Kıyıları: Doğa, tarih ve tertemiz denizlerle kaplı bu mavi gezide keşfedilecek 39 küçük koy var. Bölgenin yıldızı Kekova, yıllardır tüm dünya denizcilerinin de gözdesi.

12 Adalar: İnanılmaz denizleri, sempatik tavernaları, suyun iki yakasını da seven insanlarıyla bir huzur bölgesi. Türk denizcilerinin olağan rotalarından biri haline gelen adalar bölgesinde yaşam ve 107 küçük koy.

Vira Haber