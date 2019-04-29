Yunan Adaları ve cruise keşfini Türk tatilcilere sevdiren Celestyal Cruises; 2019 kruvaziyer sezonuna Eklektik Ege turlarıyla damga vuracak. Ekim ayında başlayacak olan Eklektik Ege turlarında 3 yeni liman öne çıkıyor. Yeni limanlardan ikisi Türkiye’den; İstanbul ve Çanakkale. Böylece son yıllarda büyük gemilerin gelmediği İstanbul limanı; Celestyal Cruises’un bu turuyla yeniden kruvaziyerlerin rotasına girerken, Çanakkale de Gelibolu ve Truva efsanesiyle yabancı kruvaziyer turistlerinin ilgi odağı olacak.

‘’Türkiye önemli bir hub haline geliyor’’

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Özgü Alnıtemiz uluslararası kruvaziyer şirketi Celestyal Cruises’un bu yeni hamlelerle Türkiye ayağını daha da güçlendireceğini söylüyor: ‘’Celestyal Cruises, İstanbul’a geri dönüyor; 2019 içinde İstanbul’a düzenli sefer yapan tek kruvaziyer firması olacağız. 2020 itibarıyla İstanbul’a seferlerimiz artacak. Çanakkale de İstanbul çıkışlı Eklektik Ege turlarında ikinci liman olacak. Türkiye 3. Havalimanıyla birlikte önemli bir hub haline geliyor. Dolayısıyla yerli misafirlerimiz kadar yabancı misafirlerimizde de ilgi artıyor. Kruvaziyer sektörünün önemli bir temsilcisi olarak bu gelişmeleri görüyor ve planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Celestyal Cruises döviz girdisi sağlayan bir şirket. Hedefimiz daha çok turisti Türkiye limanlarıyla buluştururken; daha çok Türk tatilciye de cruise tecrübesini yaşatmak. Bu bilinçle sezon çalışmalarımızı çok yönlü sürdürüyoruz. ’’

İlk tur 22 Ekim’de, Çanakkale’den sonra Volos

“Eklektik Ege” rüzgarıyla İstanbul’a geri dönen Celestyal Cruises; bu turda misafirlerini Volos’la da tanıştıracak. Celestyal Crystal ilk Eklektik Ege turu için 22 Ekim’de İstanbul’dan çıkış yapacak. 7 gecelik turda 6 liman gezilecek. Çanakkale’de Gelibolu yarımadası ve Truva keşfinden sonra Yunanistan’da Volos; Celestyal Crystal’in durağı olacak. Burada dev kayaların üzerine kurulan ve Unesco listesinde bulunan Meteora Manastırı ziyaret edilecek. Celestyal Crystal’in sonraki rotasında sırasıyla Girit, Santorini, Mikonos ve Atina var. Eklektik Ege turları, 19 Kasım’a kadar her Çarşamba günü İstanbul’dan yolcularını alarak gerçekleşecek.

Vira Haber