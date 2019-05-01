Frachtbox'a 'Yılın Lojistik Çözümleri Şirketi' ödülü

Yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturan Frachtbox, başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye’nin önde gelen lojistik yayınlarından Uta Dergisi tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Lojistikte Başarı Ödülleri 2019’da Frachtbox, ‘Yılın Lojistik Çözümleri Şirketi’ ödülünün sahibi oldu. Frachtbox Ülke Müdürü Tülin Doğan, “Henüz ilk yılımız olmasına rağmen Türkiye’de çok büyük ilgiyle karşılaştık. Maliyetlerini optimize etmek, operasyon süreçlerini hızlandırmak ve yükünü garantilemek isteyen firmalar Frachtbox ağına katılıyor” dedi.

25 yıldır aylık yayınlanan UTA Lojistik Dergisi ve lojistikhatti.com web sitesi okuyucularının oylarıyla verilen 4. Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri Töreni bu yıl 4. kez düzenlendi. 10 farklı kategoride verilen ödüller, 30 Nisan Pazartesi günü İstanbul Wyndham Grand Hotel’de düzenlenen 4. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi Gala Gecesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’ye ocak ayında hızlı bir giriş yapan İsviçreli Frachtbox, ‘Yılın Lojistik Çözümleri Şirketi’ ödülünün sahibi oldu. Frachtbox Ülke Müdürü Tülin Doğan ödülü, Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Mehmet Tanyaş’ın elinden aldı.

Lojistik devleri Frachtbox ağına katılıyor

Yurt dışındaki ilk ofisini ocak ayında İstanbul’da açan İsviçreli Frachtbox, Türkiye’deki işbirliklerini artırıyor. Frachtbox Ülke Müdürü Tülin Doğan, Fevzi Gandur Logistics, Geodis, Gruber Logistics GmbH, Hilal Trans International Transport, Kılıç Group, Dinçer Lojistik, Devnak Lojistik, Çobantur-Boltaş, Efe Project gibi büyük lojistik firmalarının Frachtbox ağına katıldığını söyledi.

Frachtbox, navlun arama motoru olarak, yük sahibi ve nakliyeciyi online platformda buluşturuyor. Tülin Doğan, Frachtbox olarak Türkiye’de beklentilerinin de üzerinde bir ilgi ile karşılaştıklarını vurgulayarak, “Frachtbox olarak, yük sahipleri, nakliyeciler ve gümrükçülere hizmet veriyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimiz için en uygun seçeneği, en uygun maliyet ve en hızlı şekilde sunuyoruz. Türkiye’de bizim gibi bir lojistik platformuna ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Beklentilerinizin üzerinde bir ilgiyle karşılaşmak bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Avrupa’dan dönüş yükü garantisi!

İthalattaki düşüş nedeniyle lojistikçilerin son dönemde Avrupa’dan boş dönmek zorunda kaldığını dile getiren Doğan, “Frachtbox ağına katılan firmalar, ihracat taşımalarında ‘boş dönüş’ derdinden kurtuluyor. Öte yandan ihracatçı ve ithalatçı firmalar ise yükünü en hızlı ve en uygun maliyetle taşıtma fırsatı buluyor” dedi. Tülin Doğan, Türkiye pazarına özel mobil uygulamanın da mayıs ayında hizmete gireceğini söyledi.

Vira Haber