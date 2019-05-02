TÜRKLİM 4. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nde

Dünyadaki gelişmelere paralel ekonomideki gelecek perspektiflerini ve lojistik sektöründeki gelişmeleri ele almak üzere UTA Lojistik Dergisi’nin düzenlediği 4. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi bu yıl ‘Rekabetçi Ekonomi Güçlü Lojistik’ temasıyla birbirinden önemli isimleri ağırladı.

29 Nisan Pazartesi günü ekonomi dünyası, kamu ve lojistik sektörünü bir araya getiren 4. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’ndeki “Ekonomi ve Teknolojideki Değişimlerin Taşıma Modlarına Yansımaları ve Lojistikte Gelecek Perspektifleri” başlıklı panelin konuşmacıları arasında TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin yer aldı.

TÜRKLİM’in Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Genç paneldeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “TÜRKLİM olarak 67 üyemiz ile Türkiye’de ülke ticaretinin yüzde 80’nini domine eden liman işletmeciliği sektörünün yüzde 90’nını temsil ediyoruz. 2018 yılında toplam dış ticaret hacmimiz 391 milyar dolar olarak gerçekleşirken bunun 238 milyar doları limanlar üzerinden yapıldı. Son 20 yıl içinde limancılık büyük bir atılım yaptı. Bu atılım sayesinde dış ticaretimizin yüzde %61’i limanlarımızdan sorunsuz olarak gerçekleşti.”

Yakalanan bu başarının bir plan veya program dâhilinde gerçekleşmediğine değinen Genç, dış ticaretin büyümesi için uzun vadeli plan ve stratejilerin önemine değinerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türklim olarak hedefimiz bu ivmenin artarak devam etmesini sağlamak ve limanlarımızla dış ticaretinin büyümesine katkı sunmaktır.”

TÜRKLİM’e “Yılın Sivil Toplum Kurumu” ödülü…

TÜRKLİM zirve kapsamında www.lojistikhatti.com üzerinden enerjiden tekstile, kimyadan otomotive, farklı sektörlerden profesyoneller ile lojistik ve taşımacılık sektörü yetkililerinin oylarıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre verilen Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri Töreni’nde “Yılın Sivil Toplum Kurumu” ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Genç, “Türk Limanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRKLİM sekreteri ve dernek çalışanları adına bu ödülü almaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Vira Haber