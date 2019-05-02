IDEF'19'da iş birliği niyet anlaşması imzalandı

Türk Tipi Hücumbot Projesi ve benzeri süratli bot projelerinde yüksek sürat isteri nedeni ile ana tahrik sistemi klasik içten yanmalı motorlarla sağlanmaktadır. Ancak bu tür platformlarda, özellikle barış dönemindeki düşük seyir hızları nedeniyle ana tahrik sistemine ek olarak yardımcı elektrikli tahrik sistemi de bulunmaktadır.

ASELSAN ve STM hem tasarım döneminde hem de üretim döneminde ihraç kısıtlarına bağlı kalmayacak, tasarım açısından zafiyet yaratmayacak yerli sistem kullanılması gerekliliği nedeniyle bu konudaki bilgi ve tecrübelerini bir araya getiriyor. ASELSAN ve STM ekipleri konu ile ilgili ön çalışmaları tamamladı ve projede birlikte çalışma konusunda fikir birliğine vardı.

İleriye yönelik tüm deniz araçları projelerinde yer alacak elektrikli tahrik sistemlerinde ASELSAN çözümlerinin yer alması ve bu sistemlerde dışa bağımlılığın bitirilmesi açısından önem taşıyan bu mutabakat metni IDEF 2019'da taraflarca imzalandı.

ALTAY TANKINDA ASELSAN SİSTEMLERİ GÖREV YAPACAK

ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamındaki ASELSAN teslimatlarının sözleşme toplam bedeli 840.986.250 Avro olarak gerçekleşti. ALTAY Projesi'nde edinilen kazanımlar ile ASELSAN, dünya genelinde ana muharebe tanklarına yönelik tüm görev donanımları ve yazılımlarını kendi imkanları ile yerli ve milli olarak geliştiren ve tanklar üzerine entegre edebilen tek firma konumuna geldi.

ALTAY Tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik BMC ile ASELSAN arasında ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi IDEF 2019 Savunma Sanayi Fuarında imzalandı. BMC Standında yapılan törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve diğer ana alt yüklenici firmaların yöneticileri katıldı.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde farklı tank platformlarına yönelik geliştirme ve modernizasyon programlarında başarıyla görev alan ASELSAN; tank konusunda kazandığı önemli tecrübe ile Türk Ana Muharebe Tankı ALTAY'ın tüm kritik görev donanım ve yazılımlarını geliştirdi. ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ASELSAN sistemlerinin entegrasyonunu ve doğrulamalarını ALTAY Projesi Dönem-I kapsamında gerçekleştirildi. Bu süreçte ASELSAN sistemleri, ALTAY Tankı prototipleri üzerinde 2000'den fazla atışla ve bir tankın ömrü boyunca maruz kalacağı her türlü zorlu şartlarda 10.000 km'nin üzerinde arazi sürüş testleri ile başarıyla doğrulandı.

Gerçekleştirilen doğrulamalar ile seri üretime hazır olduğunu ispatlayan ALTAY'da ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin temel tasarım kriteri olarak; azami performansın yanı sıra lojistik birliktelik ve görevde kalma süresinin yüksek tutulması esas alındı.

ALTAY Tanklarında yer alacak ASELSAN Sistemleri:

* Tank Atış Kontrol Sistemi

* Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi

* Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

* AKKOR Aktif Koruma Sistemi

* Tank Sürücü Görüş Sistemi

* Tank Lazer Uyarı Sistemi

* Muharebe Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi

* Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Yukarıda bahsedilen sistemlerin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesi amacıyla oluşturulacak eğitim araçlarına yönelik ihtiyaç duyulan ürünlerin teslimatları da sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek.

Vira Haber