Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatında 11 Egeli Şampiyon

2023 yılında 1 milyar 565 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nde gıda sektörleri arasında ihracat şampiyonu olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi açıklanınca başarılarına yeni bir halka eklemiş oldu.

Türkiye’de 2000 sonrasında ihracatın yıldız sektörleri arasında yer alan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2023 yılı TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde 21 firmayla gıda sektörleri arasında en çok temsilci veren ikinci sektör oldu.

Gümüşdoğa 75. sıranın sahibi oldu

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe birinci firma olurken, genel sıralamada 14 basamak yükselerek Türkiye’de en çok ihracat yapan 75. firma, Muğla’da en çok ihracat yapan birinci firma olmayı başardı.

Kılıç Deniz ilk 100’de yer aldı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe uzun yıllardır zirvede yer alan Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. firması 2023 yılında 99. sıradan adını yazdırdı ve ilk 100 içinde yer alan ikinci su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü firması oldu. Öte yandan Kılıç Deniz, Türkiye genelinde sektöründe ikinci sıraya adını yazdırdı. 2024 yılı içinde Kılıç Holding A.Ş. bünyesine katılan Agromey Dış Ticaret A.Ş. 2023 yılında TİM İlk 1000 ihracatçı listesinde kendi sektörünün sekizincisi olurken, totalde 404. sırada yer buldu.

Noordzee su ürünledi 106 sıra yükseldi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerinden Noordzee Su Ürünleri İhracatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektöründe en çok ihracat yapan dördüncü firma olurken genel sıralamada 106 sıra birden çıkarak 334. basamaktan 228. sıraya ilerledi.

Abalıoğlu 3 firmayla listeye girdi ikisi su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen

Abalıoğlu Holding, 3 firmasıyla TİM İlk 1000 Listesi’nde yer almayı başarırken su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sektörel sıralamada yedinci sıraya, genel listede 396. basamağa adını yazdırdı.

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. sektöründe 9. Olurken, genel listeye bu yıl 446. Sıradan giriş yaptı.

Türkiye’de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe pek çok ilkleri hayata geçiren Yaşar Holding’in şirketi Yaşar Dış Ticaret A.Ş. su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe en çok ihracat yapan 11. Firma olurken, TİM İlk 1000 Listesinde 291. oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi İlknak Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. 2023 yılında sektöründe 13., genel sıralamada ise; 116 sıra birden yükselerek 698. sıradan, 582. sıraya çıktı.

TİM İlk 1000 İhracatçı Listesine girme başarısı gösteren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi bir firma isminin açıklanmasını istemedi.

Dünya’nın üç öğün protein ihtiyacını karşılamak için üretim yaptıklarını dile getiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bu çabaları sonrasında 21 firmayla TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer almayı başardıklarını, 21 firmanın 12 tanesinin Egeli ihracatçı firmalardan oluştuğunu bunun gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Egeli 11 firmanın 2023 yılında 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdiğini vurgulayan Kızıltan, “Su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal alt sektörlerimizde Türkiye’nin ihtiyacını karşıladığımız gibi 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracata üreticilerimizin sigortası gözüyle bakmak gerekiyor. İhracatın önünde kısıtlar olmadığı sürece üreticimiz üretir. İhracatta kısıtlamalar hem üreticimize hem ihracatçımıza hem de ülkemizin imajına zarar verir. İhracat kısıtlamaları olmadığı takdirde 2024 yılında TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’ndeki firma sayımızı artıracak potansiyele sahibiz” şeklinde konuştu.