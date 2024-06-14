DESE Crew Management Akademi Başlıyor

Dünya genelinde her yıl denizcilik fakültelerinin verdiği mezun sayılarına bakılarak oluşturulan istatistikler, sürekli artan gemi sayıları ve yeni inşa siparişleri konusunda birbiriyle hızla yarışan tersanelere karşın, yeni mezun gemi adamı sayısının aynı ivme ile yükselmediğini göstermektedir. Bu sebeple, son yıllarda armatör firmalar arasında en iyi gemi adamını istihdam etme konusunda bir yarış başladığı biliniyor. Bazı armatör firmalar maaşlarında iyileştirmeler yaparken, bazıları ise dışarıdan servis sağlayan firmalardan destek almaya başladı. Böylece, yeni gelişen ve artan taleplerle denizcilik alanında arka planda kalmış bir sektör olan tayfa yönetimi, bugünlerde yeni üyeleri ile endüstrideki yerini sağlamlaştırıyor.

Eğitimler online platformda YÖK çatısı altında sertifikalı olacak.

İstanbul ve İzmir merkezli DESE Crew Management firması ise bu talebe karşılık vermek için “DESE Crew Management Academy”nin son hazırlıklarını tamamlamak için kolları sıvadı. Konu hakkında DESE Grup Şirketleri Yönetim Kurulu’ndan Çağatay İşbilen, “2015 yılında resmi şekilde ilk Türk crew manning firması olarak faaliyetimize başladığımız dönemlerde, Türkiye’de Türk armatör firma ve Türk gemi adamı sayısının paralel oluşundan ötürü Türkiye’den bir destek talebi olmadığı için ilk çözüm ortaklarımız yabancı armatörler olmuştu," dedi. Türkiye’deki armatör firmalarda çalışan personel müdürleri, kendi portföyü dedikleri gemi adamlarını firmanın gemileri arasında rotasyonla elde tutabiliyordu. Ancak, dünyanın daha küresel bir hal almasından ötürü, bugün Türk gemi adamlarının yarısına yakını yabancı armatörlerin filolarında çalışmaktadır. Kısacası, artık personel departmanında çalışan birkaç uzmanın tüm filoyu iyi gemi adamları ile donatması zorlaşmıştır. Özellikle, istihdam edilen yabancı gemi adamları ise o adayı bulunduğu ülkede görmeden ve değerlendirmeden yapılan seçimler nedeniyle sürpriz sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple, bizler gibi crew manning firmalarına olan ihtiyaç artmakla beraber, crew manning alanında vasıflı eleman sıkıntısı da ortaya çıkmıştır. Bizlerle aynı işi yapan meslektaşlarımızla konuştuğumuzda herkesin aynı probleme sahip olduğunu gördüğümüz için, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana konu hakkındaki uzmanlarla beraber, gemi adamı tanımından operasyona, finans hesaplarından hukuki süreçlere kadar en ince detayları içeren bir eğitim programı hazırladık. Online olarak başlayacak eğitim programımızı YÖK çatısı altına almak için yetkili makamlarla görüşmelerimiz devam etmektedir. Crew manning, insan kaynakları alanının özelleşmiş bir alt dalıdır; fakat klasik sürecin aksine burada maaş ve bonuslar döviz üzerinden olduğu için kursiyer talebinin bir hayli yüksek olacağını ve mezun kursiyerlere, mevcut piyasa şartları göz önüne alındığında, armatör firmalardan ve crew manning firmalarından gelecek ilginin yüksek olacağını bekliyoruz,” diye konuştu.

Denizcilik sektöründe bir dönüm noktası yaratacak bu akademi, Türkiye’nin denizcilik eğitimine ve gemi adamı istihdam süreçlerine yeni bir soluk getirecek. DESE Crew Management, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da denizcilik eğitiminde bir referans noktası olma yolunda ilerliyor.

Vira Haber