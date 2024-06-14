Deniz Bağcı Mini Transat 2025 İçin Büyük Mücadele Veriyor

Mayıs ayında 500 millik “Mini en Mai” yarışını 10. ve 220 millik “Trophée MAP” yarışını 4. tamamlayan Deniz Bağcı, halihazırda genel klasmanda 7.sırada bulunuyor.

Sırada 9 Haziran tarihinde start alacak 600 millik Douarnenez – İrlanda arasındaki “Mini Fastnet” etabına iddialı bir şekilde hazırlanan Deniz Bağcı’nın hedefi bu yarışta ilk 3’e girmek.

Mini Transat açık deniz yarışları, 6,5 metre boyunda motorsuz teknelerle gerçekleştiriliyor. Fransa’dan başlayıp, Kanarya Adaları’nda duraklayıp, Atlantik Okyanusunu geçtikten Karayip Denizi'nde yer alan Guadeloupe’ta sona eren yarış, 1800 ve 2700 millik iki etaptan oluşuyor. Bu zorlu yarışı tamamlayabilmek için yelkencilerin fizik ve mental dayanaklıklarının en üst seviyede olması gerekiyor ve çok az sayıda yelkenci bu yarışı tamamlayabiliyor.

Türk yelkenci Deniz Bağcı’nın, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Mini Transat 2025 için mücadelesi geçen yıl Aralık ayında başladı. Aradan geçen süreçte 3000 millik toplam 5 etaba katılan Deniz Bağcı, önemli dereceler elde ederek klasmandaki yerini yükseltmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde katılacağı 3 yarışta performansını tekrarlaması halinde dünya çapında büyük popülaritesi olan spor dalında ülkemizi temsil edecek.

Mini Transat Yarışları

Fransa’dan başlayıp, Karayip Denizi'nde yer alan Guadeloupe’ta sona eren yarış, 6.50 metrelik tek kişilik yelkenli teknelerle yapılıyor. 22-23 knot hızlara ulaşabilen bu minik tekneler içinde tek bir yelkenci olduğu halde okyanusta günlerce (18-20 gün) 200+ mil/gün kat etmek zorunda…

Mini Transat “gerçek solo” olan belki de tek yarış… Yarışta yelkencilerin karayla iletişim kurabilecekleri yöntemler (telefon, bilgisayar, internet) yasaklanırken, iletişim için sadece bir VHF telsiz bulunuyor. Yarış boyunca dışarıdan yardım almaya izin verilmezken, herhangi bir teknik sorun yaşandığında yarışçılar tek başlarına çözüm bulmak mecburiyetindeler.

Dünya üzerinde 300 civarında tekne ile her yaştan ve tecrübeye sahip yelkenci, iki yılda bir yapılan Mini Transat yarışına girebilmeyi, bitirebilmeyi, mümkünse en iyi dereceyle bitirebilmeyi hedefliyor. Hedef yarış Mini Transat’a katılabilmenin en önemli şartlarından biri binlerce yarış milini tamamlamak. Ancak günümüz koşullarında bunu tamamlamak da Mini Transat’a girmek için yeterli olmayabiliyor. Yarışın artan popülerliği, kısıtlı olan katılımcı sayısından daha fazla yarışçının bulunması nedeniyle bu yarışçılar arasında bütün şartları ilk tamamlayanlar ve onlar arasından da en fazla yarış milini yapmış olanlar katılım hakkı kazanıyor.

Sınıfın kurallarını belirleyen, yarışları organize eden ve denetleyen kuruluş Classe Mini ulusal düzeyde Fransız Yelken Federasyonu’na ve dolayısıyla World Sailing’e bağlı.

Vira Haber