Sualtının büyülü dünyası Antalya Deniz Müzesi'nde

Antalya’ya gelen turistlerin ziyaret etmeden gitmeyeceği yerlerin başında Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi geliyor. Dr. Elif Özgür Özbek’in yoğun özverisiyle Kaleiçi Yat Limanı içinde 16 Ocak 2014 tarihinde ziyarete açılan Deniz Biyolojisi Müzesi yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, Deniz Biyolojisi Müzesi Sorumlusu ve Proje Koordinatörü Dr. Elif Özgür Özbek’in büyük özverisiyle açılan ve 500 tür deniz canlısının sergilendiği müze Türkiye’nin ilk Deniz Biyolojisi Müzesi olma özelliğini de taşıyor.

Dr. Elif Özgür Özbek tarafından 15 yıldır deniz biyolojisi ile ilgili çeşitli bilimsel projeler sonucunda oluşturulan koleksiyonu barındıran müzenin dekoru Ayhan Doğan tarafından batık bir korsan gemisi gibi tasarlanmış.

Türkiye’nin denizel biyolojik zenginliklerinin, balık ve balıkçılık kültürümüzün anaokulu öğrencilerinden bilim adamlarına kadar her yaş ve meslek grubuna tanıtıldığı müzede öğrencilerin bu konularda eğitimi de hedefleniyor. .Ülkemizde sayıları kısıtlı olmakla birlikte dünyada birçok örneği bulunan deniz müzelerinde deniz canlılarının kurutulmuş, fiksatif çözeltiler içinde bozulmadan saklanıyor ve örnekleri ile deniz memelileri gibi daha büyük cüsseli canlıların iskeletleri sergileniyor. Hepsi Türkiye denizlerinde yaşayan 9 tür köpekbalığı, 10 tür yassı köpekbalığı, yaklaşık 150 tür kemikli balık, süngerler, mercanlar, karides, istakoz ve yengeçler, kabuklular, ahtapot, kalamar ve sübyeler, denizyıldızları ve denizkestaneleri olmak üzere yaklaşık 500 tür deniz canlısının sergilendiği müzede nesli koruma altında olan, endemik ve Kızıldeniz kökenli deniz canlıları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Denizlerimizin doğal zenginliklerini birlikte keşfetmek, nesli koruma altındaki türleri ve deniz canlılarını yakından tanımak, deniz kültürünü benimsemek ve doğal mirasımıza sahip çıkmak, düşünen, araştıran ve eleştiren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak için Deniz Müzesi mutlaka görülüp gezilmesi gereken bir müze…









Vira Haber