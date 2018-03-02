Yaptırımları delen bu gemiler kimin?

Maldivler hükümeti, Japonya'nın, Doğu Çin Denizi'nde Kuzey Kore bandıralı bir gemiyle Maldivler bandıralı bir gemi arasında mal transferi yapıldığına ilişkin iddiasını reddetti.

Maldivler Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, söz konusu geminin ülkede kayıtlı olmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da hükümetin, söz konusu gemide ülke bandırasının kullanılmasını kınadığı ifade edildi.

Maldivler kara suları dışında faaliyet gösteren yabancı gemilerin Maldivler bandırasını asmasına izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Maldivler bandırasının bu şekilde kullanılmasının kanunları çiğnemek anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Maldivler'in, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan tüm kararların uygulanmasına yüksek öncelik gösterdiği" vurgulandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, Savunma Gücü'nden PC-3 keşif uçağının, Kuzey Kore bandıralı bir gemiyle Maldivler bandıralı "Xin Yuan 18" gemisinin Doğu Çin Denizi'nde yan yana tespit ettiği belirtilmişti.

Kuzey Kore'ye ait gemiyle diğer gemi arasında mal transferi yapıldığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının ihlali anlamına geldiğine işaret edilmişti.

BM, şubat başında yayımladığı raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve balistik füze testleri nedeniyle ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları deldiği uyarısında bulunmuştu. Yaptırımları delmek için yapılan gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına vurgu yapılan raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayanların bölgeye akın ettiğine dikkat çekilmişti.

Vira Haber