Suat Hayri Aka görevi devretti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son müsteşarı, Bakanlığa uzun yıllar hizmet eden Suat Hayri Aka, görevi Bakan Yardımcılarına teslim etti.
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Suat Hayri Aka, devir teslim ile ilgili yaptığı açıklamada "10 yıl Müsteşar Yard. ve son iki yıl Müsteşar olarak toplam 12 yıl görev yaptığım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki görevimizi Müsteşar Yardımcıları ile birlikte yeni atanan Bakan Yardımcılarına devrettik. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." dedi.
Aka, "Bu vesile ile birlikte görev yaptığım Başta Bakanımız Sn. Ahmet Arslan ile Müsteşar Yardımcılarımız , Genel Müdürlerimiz ve diğer çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.
Vira Haber
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