Teos Marina’da ISPS Kod Tatbikatı

ISPS Kod Tatbikatı kapsamında iletişim, koordinasyon, kaynak elverişliliği ve verilen tepkiler test edildi. Tatbikat senaryosuna göre, Mülki İdare Amirliği tarafından limana tuzaklanacak araçlar ile sabotaj yapılabileceği bildirildi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik talimat verildi.

Gelen talimat üzerine Yat Limanında artırılmış güvenlik önlemleri alınmaya başlandı ve liman tesisinde Liman Tesisi Güvenlik Komitesi kriz yönetim merkezinde toplandı. Artırılmış Güvenlik Tedbirleri Kontrol Listesine göre hazırlıklar tamamlanıp görevlilerin sorumluluk alanlarına geçip görevlerini yerine getirme talimatı verildi.

ŞÜPHELİ PAKET, TERÖR VE YANGIN

İdare tarafından gönderilen ISPS kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 1’den Güvenlik Seviyesi 2’ye geçilmesi mesajı alındı. Sığacık Yat Limanı Deniz Hudut Kapısı’nda girişler kapatılarak, gelen yolcular kontrollü olarak alınmaya başlandı. Liman tesisi giriş kapısında ayrıntılı araç araması sırasında bir araç şoförünün şüpheli hareket ettiği tespit edildi. İçeri giremeyeceğini anlayan araç şoförü şüpheli paketi yere atıp kaçtı. Güvenlik görevlisi tarafından durum ilgili birimlere bildirilmesinden sonra yolcu girişi durduruldu. Bölge tamamen ivedi bir şekilde tahliye edildikten sonra bomba arama ekipleri gelene kadar Güvenlik görevlileri bölgeye emniyet şeridi çekerek, Gümrük binasında ve çevresinde arama yaptı. Marinanın acil eylem planındaki görevli kişiler görev başına çağrılıp ambulans, itfaiye, sahil güvenlik birimlerine haber verildi.

Kaçan şahıs limanın çekek sahasında etkisiz hale getirildi, paket etrafında gerekli güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik Komitesi tarafından tesis tahliye planı ve acil müdahale planı devreye sokuldu. Durum İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Mülki İdare Amirliği’ne, Liman Başkanlığı’na bildirildi.

Kolluk kuvveti ile bomba arama ve imha ekipleri beklendiği sırada Gümrük sahasında senaryo gereği patlama meydana geldi. Başlayan yangına Teos Marina Yangın Söndürme Botu ile ilk müdahale yapıldı. Senaryodaki tüm aşamalar tamamlandıktan sonra Tepe Güvenlik RSO görevlisi Sefa Beşatlı, Çeşme Liman Başkanlığı görevlisi Burak Bulut ve TCSG 7 bot personeli tarafından yapılan tatbikat değerlendirmelerinden sonra Liman Güvenlik seviyesi 1’e çekildi.

Vira Haber