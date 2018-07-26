Mersin Limanı’nda yük trafiği arttı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) aylık göstergeler verilerine göre, Mersin Liman Başkanlığı bazında elleçlenen yük trafiği genel anlamda 3 yıldır artış eğiliminde. 2018’in OcakMayıs döneminde yük trafiği artış hızının, geçen yıla göre yavaşlamasında ihraç edilen yüklerin etkili olduğu görüldü. Mayıs 2018’de ise yük trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19’luk artışla 3.2 milyon tona yükseldi. Bunda başta ithal edilen yükler olmak üzere ihraç edilen yüklerdeki artışın payı olduğu gözlendi. 2017’nin 5 aylık döneminde Mersin Liman Başkanlığı elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 5. sıradaki yeri, 2018’de 6. sıraya gerilerken, ihraç edilen yüklerin 2018’de artış hızı geçen yıla göre yavaşlayarak 5.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmede gıda maddeleri ve hayvan yemleri yük grubunda geçen yılki azalışın 2018’de hızını yükselterek devam etmesinin yanı sıra, 'gübreler' yük grubunda ise artışın yön değiştirmesinin etkili olduğu görüldü. İthal edilen yüklerde ise geçen yılın OcakMayıs dönemindeki durağan yapı, 'petrol ürünleri' yük grubundaki önemli artışın etkisiyle 2018’de yıllık bazda yerini yüzde 2’lik artışa bırakarak yaklaşık 8 milyon tona yükselirken, dahili taşımacılık yükleri geçen yılın yüzde 13 altında kalarak 527 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Transit taşımacılık yükleri ise belirgin artışla 31 bin tona yükseldi.

Konteyner trafiği geçen yıla göre yüzde 9 arttı

Mersin Liman Başkanlığı bazında elleçlenen konteyner miktarı da Ocak- Mayıs döneminde son iki yıldır artış kaydetti. 2018’in söz konusu döneminde konteyner trafiğinin geçen yıla göre yüzde 9’luk artışla 678 bin 55 TEU’ya ulaşmasında hem yükleme hem de boşaltma yükleri etkili oldu. 2017 yılı OcakMayıs döneminde Mersin Limanı elleçlenen konteyner miktarına göre Türkiye’deki konteyner limanları içerisinde 2. sıradaki yerini 2018 yılında da korudu. Yılın 5 aylık döneminde Mersin Liman tesislerine operasyon için uğrayan gemi sayısı geçen yıla göre yüzde 1.3 artarak bin 853’e yükseldi. Türkiye genelinde limanlara uğrayan gemi sayısına göre Mersin, geçen yıla göre bir sıra gerileyerek 2018’in belirtilen döneminde 4. sırada yer aldı.

Avrupa hattında taşınan araç sayısı ile Mersin Limanı 5. sırada yer alıyor

Uluslararası taşıma hatlarına göre Mersin'deki RoRo istatistikleri incelendiğinde, RoRo gemileriyle tırtreylervagon taşımaları MersinTrieste ve MersinMagusa hatlarında yoğunlaştığı görüldü. Türkiye genelinde Avrupa hattında taşınan toplam araç sayısı ile MersinTrieste hattı yüzde 9’luk payla 5. sırada yer alırken, Akdeniz hattında ise MersinMagusa hattı yüzde 41.9’luk payla ilk sırada geliyor. Yurtdışı bağlantılı otomobilaraç elleçlemesinde ise liman tesislerinde gelen giden araç trafiğine göre Mersin Uluslararası Limanı yüzde 0.5’lik payla Türkiye genelinde 8. sırada yer alırken, onu 9.sırada Taşucu Belediye Limanı, 10. sırada da Taşucu TDİ Limanı takip etti.

Mersin Serbest Bölgesi'nde Mayıs ayında istihdam yüzde 5 arttı

Mersin Serbest Bölgesi’nde oluşturulan istihdamda 2018’in ilk ayındaki hızlı artış, mart ayı sonuna kadar yavaşlayarak devam ederken, nisan ve mayıs aylarında ise azalış gözlendi. Mayıs 2018’de istihdamda gözlenen söz konusu azalışta vasıflı ve vasıfsız işçi sayısındaki daralma etkili oldu. Bölgede 2018 Mayıs ayı sonu itibariyle oluşturulan istihdam, vasıfsız işçi sayısındaki büyümenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik artışla 8 bin 813 kişiye ulaştı. Bölgede yer alan firma sayısında 2018’in ilk ayından itibaren mayıs ayı sonuna kadar azalış trendinin devam ettiği görüldü. 2018’in Mayıs ayı sonu itibariyle firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4’lük azalışla 438’e, firmaların faaliyet ruhsatları ise 1.4’lük sınırlı azalışla 691’e geriledi. Söz konusu azalışta özellikle 'alım satım' faaliyet konusundaki gerilemenin etkili olduğu dikkat çekti. Bölgedeki yatırım harcamalarında 2017’nin son çeyreğindeki artış trendi, 2018’in Ocak ayında yavaşlayarak devam ederken, şubatnisan dönemindeki dalgalı seyir, mayıs ayında yerini hızlı artışa bırakarak son 13 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında bölgedeki ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 17 artarak 301 milyon dolara ulaştı

Bölgedeki ticaret hacminde önceki iki yılın ocakmayıs döneminde gözlenen daralma, yıllık bazda 2018’de yerini yüzde 16’lık artışa bırakarak yaklaşık 1.4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu gelişmede sanayi grubunda 'işlenmiş petrol ürünleri' ile 'sanayi mamulleri' alt gruplarında hem bölgeye girişler hem de bölgeden çıkışlarda gözlenen artışın katkısı olduğu görüldü. Bölgedeki ticaret hacmi aylık bazda 2018’in ilk ayına azalışa girmiş, şubat ayındaki toparlanma, mart ayında hızlı artışla devam ederken, nisan ayında gözlenen sert düşüş, mayıs ayında yerini yüzde 17’lik artışa bıraktı. Mayıs 2018’de bölgedeki ticaret hacmi hem bölgeye giriş hem de bölgeden çıkışı yapılan 'meyveler' ile 'işlenmiş petrol ürünleri' ürün gruplarındaki artışın etkisiyle geçen yıla göre yüzde 17’lik büyümeyle yaklaşık 301 milyon dolara ulaşmıştı.

Vira Haber