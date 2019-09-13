Suat Hayri Aka’nın baba acısı

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine atandığı açıklanan, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı eski müsteşarı, YDO 1982 Güverte mezunu Suat Hayri Aka’nın babası Sadettin Aka vefat etti.

Merhumun cenazesi, 13 Eylül 2019 (bugün) Bitlis’in Tatvan ilçesinde Cuma Namazına Müteakip Ahlat’ta toprağa verilecek.

Bizde Vira Haber olarak merhum Sadettin Aka’ya Allah’tan rahmet, başta Suat Hayri Aka, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Suat Hayri Aka’ya önemli görev

Bu arada baba acısı yaşayan Aka, Birleşmiş Milletler alt ihtisas örgütü ICAO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’ne atandı. Büyükelçi statüsü olan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) merkezi Kanada’da bulunuyor.

Suat Hayri Aka kimdir?

Suat Hayri Aka, 1960 yılında Tatvan’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Güverte Bölümünden 1982’de mezun oldu.

1989 ve 1990 yıllarında Birleşmiş Milletler Bursuyla İsveç’te bulunan “World Maritime University” de Liman ve Denizcilik İdaresi alanında master yapan Aka, kamudaki görevinden 1991 yılında ayrılarak, 2006 yılına kadar denizcilik sektöründe armatörlük, brokerlik, uluslararası deniz taşımacılığı, deniz ticareti, gemi alım-satımı, deniz sigortaları, danışmanlık hizmetleri, gemi inşaatı ile gemi kurtarma, çeki ve sualtı mühendislik hizmetleri başta olmak üzere denizcilik alanında farklı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerde kurucu ortak ve yönetici olarak görev yaptı.

1994-2006 yılları arasında kesintisiz olarak 12 yıl boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak “Gemi İşletmeciliği ve Deniz Ekonomisi” derslerini veren Aka, 2003-2007 yılları arasında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nı temsilen KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevinde bulundu.

2007-2011 yıllar arasında AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. de kamu hisselerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aka, 2006 yılında T.C. Ulaştırma Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı oldu.

Barış Tozar’ın Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü’nden ayrılması ile birlikte bu görevi de vekaleten üslenen Suat Hayri Aka, ileri düzeyde İngilizce biliyor.

Suat Hayri Aka, 6 Haziran 2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan’ın imzasıyla vekaleten üslendiği Müsteşar Yardımcılığı ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü görevlerinden alınarak, Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanmıştı.

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