Recep Düzgit TOBB Denizcilik Sektör Meclis Başkanı oldu
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkanı seçilirken, Mersin Deniz Ticaret Odası üyesi Ali Avcı da Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkan yardımcısı seçildi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yapılan seçimde Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkanı seçildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren bir seçim yapıldı.
Türkiye Denizcilik Sektör Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri TOBB’un İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Seçimler sonucu Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkanı belirlendi.
Seçimin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkanlığına getirildi. Mersin Deniz Ticaret Odası üyesi Ali Avcı da Türkiye Denizcilik Sektör Meclis Başkan yardımcısı seçildi.
Vira Haber
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