Süheyla Sultan Gemisi İskenderun'da
Karadeniz Holding’in deprem bölgesine göndereceği gemilerden Süheyla Sultan gemisi, Yalova’dan İskenderun balıkçı barınağına yanaştı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;
'Yalova'dan yola çıkan 1500 kişi kapasiteli Süheyla Sultan yaşam destek gemisi depremden etkilenen vatandaşlarımıza konaklama desteği vermek üzere İskenderun balıkçı barınağına yanaştı. Yaraları birlikte saracak, zorlukları birlikte aşacağız' denildi.
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Etiketler : Süheyla Sultan Gemisi, karadeniz powership, iskenderun
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