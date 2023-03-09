D-Marin ve Marinas del Mediterráneo İspanya'daki Ortaklıklarını Duyurdu

D-Marin'in İspanya pazarındaki ilk girişimi olarak, grubun olağanüstü müşteri hizmetlerini ve pazar lideri teknolojisini Akdeniz'in diğer yakasına taşımasını sağlıyor. D-Marin, altı ülkedeki 16 marinasından edindiği uluslararası uzmanlığını Endülüs'e taşıyor. Marinas del Mediterráneo'daki üç marina 1.000'den fazla yanaşma noktasıyla Akdeniz genelinde en yüksek standartları sunacak olan premium marina ağının bir parçası olacak.

Bu duyuru, D-Marin'in özel müşteri deneyimini Venedik yakınlarındaki Punta Faro Marina'ya getirmek üzere İtalya pazarına girmesinden sadece birkaç ay sonra yapıldı. Benzersiz bir müşteri deneyimi yaratmak için D-Marin'in dijital imkanlara ve inovasyona yaptığı 10 milyon avronun üzerindeki yatırımdan yeni marinalar da faydalanacak.

D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck konuyla ilgili, "Bu yeni ortaklığı Marinas del Mediterráneo ile kurmaktan mutluluk duyarken, D-Marin deneyimini Batı Akdeniz'deki yeni müşterilerimize sunmak için sabırsızlanıyoruz. Müşterilerimize keyifle vakit geçirebilecekleri en güzel destinasyonlarda en üstün deneyimleri sunabilmek için marinalarımıza yatırım yapmaya kararlıyız" dedi.

Marinas del Mediterráneo kurucusu Jose Carlos Martin ise şunları ekledi, "D-Marin ile ortaklık kurmak bizim için doğal bir karardı, çünkü müşterilerimizin beklentilerini, özellikle de dijital yeterlilikler açısından aşmak gibi ortak bir tutkumuz var. Bu da bizi uluslararası D-Marin ağının bir parçası haline getirdi. D-Marin'i İspanya'ya getirmek ve müşterilerimizin yararına birlikte çalışmak, bugün ve gelecek yıllarda ana odak noktamız olacak."

Costa del Sol'da yer alan Puerto Deportivo de Estepona, Puerto Marina La Duquesa ve Puerto Marina del Este, toplam 1.000 bağlama yeri ile D-Marin'in uluslararası düzeyde faaliyet gösteren premium marina yelpazesine İspanya'dan katılan ilk marinalar olacak.