Tuzla'da Balıkçı Gemisinde Yangın Çıktı
Tuzla'da tersanede bakım gören balıkçı gemisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
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Alınan bilgiye göre, Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede bakımda olan yaklaşık 120 metrelik balıkçı gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.
Balıkçı gemisinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Etiketler : tuzla, balıkçı gemisi, yangın
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