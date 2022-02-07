Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Tonlarca Balığı Geri Bıraktı

Çanakkale Boğazı’nda avlanan ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesinin ağları, yasal bodan küçük olan istavritleri denize geri bıraktı.

Gemiciler tarafından çekilen ağların haznesindeki 5 tona yakın balığın, istavritin küçüğü kıraça olduğu görüldü.

Teknenin reisi Erhan Çiftçiler de yasal boy olan 13 santimin altında olduğunu görünce gemicilere, haznedeki tonlarca balığı geri salmalarını söyledi. Gemiciler de haznedeki balıkları doğal ortamına bıraktı.

"BU BALIKTAN PARA BEKLEMEMEK GEREKİYOR"

Gırgır teknesinin reisi Erhan Çiftçi, “Çanakkale’nin kuzeyinde, Ceyhun bölgesinde istavrit diye denize bıraktığımız ağlardan yasal olmayan boyda yani kıraça dediğimiz balık çıktı. Biz de balıkları canlı olarak doğaya geri bıraktık. Bu balıktan para beklememek gerekiyor. Bu balığın doğada olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir balıkçılık için herkes böyle yapmalı” dedi.

Erhan Çiftçi, sosyal medya hesabından ise "Büyü de gel. Doğa insan kaynaklı yok olduğu gibi yine insan kaynaklı toparlanabiliyor. Biz de doğaya ve sürdürülebilir balıkçılığa bir katkımız olsun dedik. Küçük boyda istavrit balığını Çanakkale Boğazı'na geri bıraktık" mesajını paylaştı.