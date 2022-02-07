Anadolu Tersanesi, Mekanize Çıkarma Gemileri’ni Denize İndirdi

Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalanan tedarik projesi sözleşmesi kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için inşa edilen Mekanize Çıkarma Gemileri (LCM) QL41 ISHAT ve QL40 BROOG, Tuzla’daki tersanede düzenlenen törenle denize indirildi. Gemilerin Ağustos’ta teslim edilmesi ve Eylül’de Katar’da olması planlanıyor.

Katar Silahlı Kuvvetleri için inşa edilmekte olan 2 adet Mekanize Çıkarma Gemisi’nin (LCM 40) denize iniş töreni, Tuzla’daki Anadolu Tersanesi’nde gerçekleştirildi. Tören öncesi Saygı Duruşu’nda bulunuldu ve akabinde Katar Milli Marşı ve İstiklal Marşı’mız okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ardından Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, bir konuşma yaptı. Ürkmez, konuşmasında “Tersanemizin uzmanlaşmış olduğu ve tüm dünyada öncelikli tercih edilen Çıkarma Gemisi tiplerinden bir tanesini daha denizle buluşturuyoruz. Özellikleri tanıtılan bu gemi dünyada yapılmış en büyük ve en hızlı LCM'dir. Özel dizaynı sayesinde sığ sularda başarı ile amfibi ve insani yardım operasyonları yapabilir. 130 tonluk taşıma kapasitesi ile 2 adet 60 tonluk tank yükleyebilmesi de bu gemiyi çok özel bir sınıfa koymaktadır. Dizaynına özel olarak geliştirilmiş makine ve jet sistemi ile denizdeki hızı çok yüksek olup manevra kabiliyeti de benzer gemilere göre çok üstündür. Bu özel projenin dizaynını geliştiren tersanemiz ekibine teşekkür ediyor ve kutluyorum. Ayrıca geminin tüm dizaynını bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylayan ve imalat kontrollerini yapan Türk Loydu'na da teşekkür ederiz. Yine bir teşekkür de tersanemiz mühendislerine yapmak istiyorum. Gördüğünüz bu iki gemi denize iniş aşamasına sadece 7.5 ay gibi kısa bir sürede getirilmiştir. Önümüzdeki aylarda liman kabul testleri ve deniz testleri yapılarak 12 aydan kısa bir sürede teslime hazır hale gelmiş olacaktır” dedi.

“ANADOLU TERSANESİ, PANDEMİYE RAĞMEN PROJELERİNİ ZAMANINDA TESLİM ETTİ”

Tüm dünyada yaşanan pandemiye rağmen Anadolu Tersanesi’nin projelerini zamanında teslim ettiğine dikkat çeken Ürkmez, “Bu süreçte projenin hızlı ve doğru bir şekilde yürümesi için bize destek olan Proje Komitesi Başkanı Brigadier Khalid Al Ruwaili, Brigadier Abdulla Shaheen Al Atiq, komite üyeleri Barzan Holdings’i temsilen Sayın Ali Al Rumaihi ve Sayın Khalid Al Mahmoud'a teşekkür ederim. Ayrıca tüm teknik konularda bizimle yakın bir şekilde çalışarak projenin zamanında ilerlemesini sağlayan başta Brigadier Najeeb Al Jalham olmak üzere Katar Deniz Kuvvetleri proje kontrol ofisi personeline teşekkür ederim. Görüldüğü gibi Anadolu Tersanesi sadece işini yapmaya odaklanan, yeni gemi tiplerinin dizaynını geliştirerek her geçen gün kapasite ve kabiliyetini arttırırken dünyada oluşan ekipman üretimi ve teslimi problemleri ve COVID pandemisi sorunlarına rağmen tüm projelerini de zamanında teslim ederek kontratlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir” açıklamasında bulundu.

“4 ÇIKARMA GEMİSİ EYLÜL AYINDA KATAR'DA OLACAKTIR”

Ürkmez, “Sayın Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulla Al Sulaiti, bize güvenerek önce 2 adet OPV sınıfında 2.250 tonluk Katar Eğitim Gemileri projesi için görev verdiniz. İlk gemi AL DOHA'yı söz verdiğimiz üzere tam zamanında 30 ayda sizlere teslim ettik. İkinci gemi AL SHAMAL'da projenin 36. ayı olan bu ayın sonunda Katar Bayrağı’nı çekerek teslim edilecektir. Şu anda yapmakla olduğumuz 4 Çıkarma Gemisi de inşallah bu sene Ağustos ayında tamamlanacak ve Eylül ayında Katar'da olacaktır. Bize olan güveninize teşekkür ediyoruz, sizi mahcup etmediğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

“İNSANSIZ ÇIKARMA GEMİLERİ İNŞA ETMEK İSTERİZ”

Katar’a İnsansız Çıkarma Gemileri de inşa etmek istediklerini dile getiren Ürkmez, “Çıkarma gemileri harekat konseptine uygun olarak projenin başına konuşulan 3xLCT + 3xLCM ihtiyacına binaen 3 çıkarma gemisini daha Katar Deniz Kuvvetleri’ne 2023 senesinde başlayarak inşa etmek isteriz. Tabii geliştirmekte olduğumuz İnsansız Çıkarma Gemileri’nden de tedarik etmek isterseniz, birazdan bununla ilgili yaptığımız çalışmaları size sunacağız, bu gemilerden de size üretmek isteriz. Sözlerime son verirken bugün bizle beraber olan herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu gemilerin bahtının açık olmasını denizlerde emniyetle ve başarılı bir şekilde görev yapmasını dilerim” dedi.

Proje Komitesi Başkanı Brigadier Khalid Al Ruwaili de yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür ederek Anadolu Tersanesi ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Barzan Holding Deniz Satınalma Direktörü Ali Majid Al Rumaihi ise, Barzan Holding olarak Anadolu Tersanesi ile birlikte böyle önemli projeleri başarıyla Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından günün anısına hediye takdimleri yapıldı. Hediye takdimi sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Gemilerin denize inişi için kurdele kesildi. Katar Deniz Kuvvetleri yetkililerinin pasta kesimi ile tören sona erdi.

Tören sonrası Katar ve Türk Deniz Kuvvetleri yetkilileri, önce QL80 FUWAIRIT tank çıkarma gemisini ardından da 25 Şubat’ta teslim edilecek olan AL DOHA gemisini gezdiler.

Törene, Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hassan Al Sulaiti, Türkiye Kuzey Deniz Saha Komutanı Tüm Amiral İbrahim Özdem Koçer, Barzan Holdings Deniz Projeleri Başkanı Ali Majid Al Rumaihi, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Cenk Cumhur Kıykım, Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri personeli ile davetliler katıldı.

GEMİLERİN ÖZELLİKLERİ

Mekanize Çıkarma Gemileri QL40 BROOG ve QL41 ISHAT, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için öngörülen 3 adet Çıkarma Gemileri (LCT/LCM) Tedari Projesi kapsamında Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalan sözleşme gereğince üretim takvimi 8 Eylül 2020 tarihinde başladı.

Türkiye’de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen ve ileri teknolojiye sahip bu Çıkarma Gemileri, yerli ve özgün tasarım ile tamamen deniz tipi alüminyum olarak inşa ediliyor. Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak Türk Loydu denetiminde inşa edilmekte olan gemiler, Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.

Gemilerin, uzunluğu 40 metre, genişliği 9 metre ve deplasmanı yaklaşık 300 ton. Amfibi harekâtının yanı sıra plajlar, askeri üsler, limanlar ve petrol platformları arasında da kullanılabilecek gemiler, yüklüyken 20 knot hıza ulaşabilecek.

Toplam 130 ton yük, 2 adet Ana Muharebe Tankı veya tam teçhizatlı 120 deniz piyadesi taşıyabilen gemiler, 7 personel ile görev yapabiliyor. 400 deniz mili menzile sahip gemiler, çıkarma görevleri dışında lojistik destek görevlerini yapabilecek.

Gemilerin tasarımı, Anadolu Tersanesi tarafından milli olarak yapılırken gündüz ve gece harekâtı yapma kabiliyeti ile Anadolu Tersanesi’nin dünya denizlerinde temsiline de katkı sağlayacak. Bütün sistem entegrasyonları da Anadolu Tersanesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Projenin birinci tip gemisi Landing Craft Tank LCT QL80 FUAWIRIT, 25 Eylül 2021 tarihinde denize indirilmişti. 1 adet LCT, 2 adet LCM ve 1 adet LCVP gemilerinin Ekim 2022 içinde Katar Deniz Kuvvetleri’nde göreve başlaması planlanıyor.