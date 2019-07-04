İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ama İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta Suriye'ye giden bir İspanyol süpertankerine ABD'nin talebiyle el konulduğu belirtildi.

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol taşıdığından ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilerek 'Grace 1' isimli tankeri ve kargosunu gözaltına aldıklarını duyurdu.

Panama bayraklı, 330 metre uzunluğundaki "Grace 1" adlı tankerin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun altını çizen Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullandı.

İran petrolü taşıdığı sanılan süpertankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirdi.

Ardından İspanya Başbakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu söyledi.

Borrell "Biz bu operasyonun farkındaydık, devriye gezen gemiler bölgeyi kontrol ediyordu. Olayın ne şartlarda gerçekleştiğini inceliyoruz. Birleşik Krallık'tan bunu yapmasını ABD istedi" dedi.

Tankerin gözaltına alınmasının, İspanya karasularında gerçekleştiğini sandıklarını belirten Borrell, tankere el konulmasının İspanya'nın egemenliğine etkisini soruşturmak gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'den ise Suriye'ye ham petrol taşıyan süpertankerin Cebelitarık tarafından durdurulmasından memnuniyet açıklaması geldi. Açıklamada Cebelitarık'ın icraatının, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydetti.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

Vira Haber