Bozcaada’da limanda demirli yatta yangın
Bozcaada Yat Limanı'na demirleyen Türk bayraklı " yatta çıkan yangın henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine ekipler yangını alevler büyümeden söndürdü.
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Bozcaada'ya gelen Çeşme Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı 'Cape Town' adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle yatın salonu ve kamarasında hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Vira Haber
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Etiketler : Liman, bozcaada, çeşme limanı, sahil güvenlik, cape town, barış kılınç
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