Gizemli Rus denizaltısının kritik özellikleri var

Geçtiğimiz günlerde yangın çıkan ve 14 Rus üstdüzey askerinin hayatını kaybettiği denizaltı Rusya'nın en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor. Denizaltı AS-12 Losharik'in yıllardır ABD'nin takibindeydi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, denizaltının tipine ilişkin detay verilmedi ancak Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı.

2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor.

2012 yılında Rusya’nın Arktik’teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı.

Denizin 2500 metre altında örnek toplamıştı

Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı.

Uzmanlar, bu denizaltının olası görevlerinden birinin okyanus tabanında bulunan iletişim hatlarının bozulması olabileceğini belirtmişti.

Rus basınına göre, resmi olarak Kuzey Filosu’na ait Losharik doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı’nın Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.

Sergey Şoygu’dan açıklama

Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğun ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğun ifade etti.

Şoygu, Putin’le bir toplantıda 14 mürettebatın hayatını kaybettiği denizaltı aracı batiskafta çıkan yangının sebepleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Vira Haber