Sürücüsüz araçlar, deniz sigortacılığını da etkileyecek

İnsansız veya sürücüsüz gemilerin gelişimi deniz araçları sigortasında büyük değişikliklere sebep olacak. Benzer etki daha yakın tarihte sürücüsüz araçlarla birlikte trafik sigortasında yaşanması bekleniyor. Öte yandan dünyanın ilk sürücüsüz kargo gemisi 2018'de denize inecek.

Uluslararası deniz araçları sigortacısı The Shipowners Club sürücüsüz gemilerin sigorta sektörünün geleceğine etkisine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda teknolojinin gelişimiyle birlikte sektörün nasıl bir yol izleyeceği, özellikle sorumluluk sigortalarının teknolojinin hızına erişip erişemeyeceği incelendi.

Insurance Business Mag’de yer alan habere göre, raporda insansız ve sürücüsüz gemiler arasında ayrım yapılıyor. İnsansız gemiler kıyıdan uzaktan kumanda ile idare edilirken sürücüsüz gemiler önceden programlanan algoritmalara göre seyrine devam ediyor.

İngiltere’de gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte teknolojinin sigorta sektörüne fayda sağlayacağı yorumu yapılıyor. Son yapılan araştırmalara göre, hasarların %38’i insan hatasından kaynaklanıyor. Öte yandan hasar taleplerinin yüzde 42’si kişisel yaralanmalarla ilgili oluyor. Mürettebatsız gemilerle birlikte kişisel yaralanmalar ve insan kaynaklı hasarlar ortadan kalkacak.

Vira Haber