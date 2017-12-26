TUGGY, “Vira Bismillah” dedi

İzmirli Poseidon Mühendislik ve Gemi İnşaatı Şirketi’nin amatör balıkçılar, amatör dalgıçlar ve ailece deniz keyfi yapmak isteyenler için tasarladığı Tuggy markalı tekne İzmir’in Urla ilçesindeki Kalabak sahilinden ilk kez denize indirildi. İlk aşamada 4,95 metrelik modeli üretilen Tuggy, ön kamarasının üzerine yerleştirilecek güneş panellerinin besleyeceği elektrik motoru ile 5 saat süre ile yakıt tüketmeden seyir keyfi sunarken, 5 metrenin altında boya sahip olduğu için vergiden de muaf olacak.

Tuvaletinden lavabosuna, iki kişilik yatağından tentesine kadar 6 metre ve üzerindeki teknelerdeki tüm konforun Tuggy’de kullanıcılara sunulduğu bilgisini veren Acar, ön kamarasının üzerine yerleştirilecek güneş panelleri ile fenerler, aydınlatmalar, telefon ve çakmak şarjı gibi günlük elektrik ihtiyacının rahatlıkla karşılanabileceğini söyledi.

Denizlerin Vosvos’u

Elektrikli motor seçeneği ile tekneyi saatte 7 knot hızla ve şarj etmeden yaklaşık 5 saat seyir imkânı da olacağına dikkat çeken Burak Acar, “Denizlerin Vosvos’u olarak adlandırdığımız Tuggy ile bu keyfin pahalı bir zevk olduğu algısını kırmak istiyoruz. Tuggy’nin standart donanımlı fiyatı, motor seçeneği opsiyonel olarak sunulmak üzere lansmana özel 35 bin TL olacak. Bu fiyat en ucuz otomobillerin fiyatının dahi altında. Hedefimiz öncelikle iç pazar, sonrasında ise ihracat” dedi.

Kompozit malzemeden üretilecek ve azami beş kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak Tuggy, uzun yıllar bakım gerektirmeyecek. Tuggy kıçtan takmalı 15 ilâ 50 HP gücünde benzinli, 18 ilâ 25 HP gücünde içten takmalı dizel ya da elektrikli motorlarla tahrik olabilecek şekilde tasarlandı. Teknenin ilk seyrinde üzerinde 4 kişi varken, seyir hızı 7 knot civarında gerçekleşti.

Burak Acar, teknenin tüm kalıplarının alınmış olması nedeniyle seri üretimde hızlı teslimat yapabilecek bir durumda olduklarını, ayda 3 adet tekne teslim edebilecek kapasiteleri bulunduğunu kaydetti.

TUGGY’nin bazı özellikleri

*Tasarım ve marka patenti İzmirli Poseidon’a ait

*Vergi ve bağlama maliyeti yok

*Güneş panelleri ile çevreci yönü öne çıkıyor.

*Kompozit malzemeden üretilecek

*Azami 5 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak

*Uzun yıllar bakım gerektirmeyecek

*Küçük teknelerde görülen denge ve seyir halinde tekneye serpinti alma sorunu, özel bir mühendislik ile çözüldü

*Yurt içi satışının ardından ihracata başlanması hedefleniyor.

Vira Haber