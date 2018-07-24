Sürüklenen teknedeki kaçakları, SGK kurtardı

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu yakınlarında bindikleri 5 metrelik fiber tekneyle İstanköy Adası'na geçmek için denize açılan 7'si Suriye ve 1'i Filistin uyruklu 8 kaçak, dün motor arızası yüzünden sürüklenmeye başladı. 3'ü kadın 8 kaçağın yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Kurtarılan kaçaklara önce su ve gıda yardımı yapıldı. Sağlık durumları iyi olan kaçaklar, Bodrum Limanı'na getirildi. Kaçakların tekneyi 12 bin dolara satın aldıkları, kıyıdan açıldıktan 1,5 mil sonra ise tekne motorunun bozulduğu ortaya çıktı.

Ayvacık'tan Midilli'ye kaçmaya çalışan 99 göçmen yakalandı

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 99 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 10.00 sıralarında Yeşil Liman mevkisinde 2 mil açıkta kaçak göçmenlerin olduğu iki ayrı lastik bot tespit etti. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Irak, Demokratik Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı KB-4301 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

TCSG 28 Botu ile Ayvalık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek, temizlik malzemesi ve yiyecek yardımı yapıldı. Lastik botta fenalaşan Afgan uyruklu iki bayan ise ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisi yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Vira Haber