Çin'den yapay zekalı denizaltı

Askeri operasyonlar için yapay zekaya ağırlık veren Çin hükümeti, kısa bir süre içinde yapay zeka destekli ilk denizaltısını suya indirmeyi hedefliyor. Xinhua'nın haberine göre ''robotik denizaltılar'' 2020 yılının başında suya indirilecek ve özellikle Güney Çin Denizi ve Batı Pasifik kıyılarında konuşlandırılarak düşmanlara gözdağı verecek. Robotik denizaltıların sahip olacağı belirtilen yetenekler ise oldukça etkileyici.

Hibrit mod ve otonom hareket kabiliyeti

Mürettebat olmaksızın otonom olarak ilerleyecek olan denizaltılar ayrıca bir filo halinde bağlantılı olarak da hareket edebilecek. Hibrit moda sahip olacak denizaltılarda dizel motorun yanı sıra bataryalar da bulunacak ve bu sayede denizaltı yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan birkaç ay boyunca suda kalabilecek.

Denizaltıların asıl görevi istihbarat toplama olsa da Xinhua'ya konuşan araştırmacıların ifadelerine göre deniz mayını yerleştirilmesi ve kamikaze saldırısı gibi faaliyetler de robotik denizaltılar üzerinden yürütülebilecek. Araştırmacıların açıklamalarına göre düzenli olarak komuta merkezleriyle iletişim halinde olacak olan robotik denizaltılar bir düşman gemisine saldırmak gibi kararları otonom olarak almayacak; bu kararlar komuta merkezindeki yetkililer tarafından alınacak. Buna karşılık günlük faaliyetler (belirli bir bölgenin güvenliğini sağlamak için turlama gibi) otonom olarak yürütülecek.

Projede çalışan bilim insanlarına göre, mürettebatsız denizaltılar diğer askeri su araçlarına kıyasla daha büyük boyutlarda olmasına karşın daha düşük işletme maliyetine sahip olacak. Bununla birlikte denizaltıların üretim maliyeti hakkında net bir açıklama yapılmış değil. Çin hükümeti tarafından bu yılın başında yapılan duyuruya göre 2018 mali yılı için belirlenen 132 milyar dolarlık askeri bütçenin 175 milyar dolara çıkarılması bekleniyor. Bu da Çin'in pahalı ancak gelişmiş askeri ekipmanlar üretmek için kesenin ağzını açtığı yönünde yorumlanıyor.

Vira Haber