Süveyş Kanalı'ndan geçen ilk yeşil enerjili gemi

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) Genel İdaresi, Cuma günü uluslararası bir gemiye yeşil enerji yakıtı metanol ile ikmal yapmayı başardığını duyurdu.

Bu ikmal, Mısır'ın gemilere yakıt ikmali hizmeti sağlama rolünü yeniden üstlenme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Bu gelişme, Mısır'ın Akdeniz ve Kızıldeniz'deki limanlarının faydalarını en üst düzeye çıkarmaya yönelik attığı önemli bir adımı teşkil ediyor.

Danimarkalı gemi taşımacılığı şirketi Maersk'e ait yeşil enerjiyle çalışan ilk gemi, Asya'dan Avrupa'ya yaptığı yolculukta Süveyş Kanalı'ndan geçti. Gemi, Perşembe günü Doğu Port Said limanında 500 ton yeşil metanol ile yaklaşık altı saat boyunca çalıştırıldı.

Açıklamada, SCZone'un yeşil enerji endüstrisini yerelleştirme ve eşsiz konumuna katma değer sağlama çabaları ışığında, limanlarını geleneksel veya yeşil enerjiyle gemilere yakıt ikmali için bölgesel bir merkez haline getirmeyi planladığı belirtildi.

Kasım 2022'de Mısır'ın Şarm El-Şeyh tatil beldesinde düzenlenen COP27 BM İklim Değişikliği Konferansı sırasında, dünyanın en büyük yeşil hidrojen üreticileri ve denizcilik liderleri, 2050 yılına kadar tam karbonsuzlaşma için yeşil hidrojen bazlı yakıtların hızla benimsenmesini taahhüt eden ortak bir bildiri imzalamıştı.

Mısır, 2022 yılında Hindistan, Norveç, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji firmalarıyla SCZone'da yeşil hidrojen ve yeşil amonyak üretim tesisleri kurmak üzere bir dizi anlaşma imzaladı ve yabancı ortaklar 2030 yılına kadar toplam 40 milyar ABD dolarının üzerinde yatırım yapma sözü verdi.

Vira Haber