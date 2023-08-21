'Küresel kriz kapıda! Gemiler Körfez'e demir attı

Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı'nda tehlike çanları çalıyor.

Kanalın çevresindeki su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Yüzlerce gemi körfeze demir ataraken, bir çoğu da karaya oturdu. Gemiler kanaldan geçmeyi beklerken, deniz trafiği kitlendi. Kuraklık nedeniyle kanala giriş yapamayan ve körfezde bekleyen onlarca gemi bir yolcu uçağından çekilen görüntüler yansıdı.

Panama Kanalı'nda tarihin en büyük sıkışıklığı olarak görülen sorun, küresel ticarette de tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Çok sayıda geminin kanal girişinde beklemesi, küresel ticarette durgunluk endişesini de beraberinde getirdi. Gemi trafiğinde yaşanan sorun nedeniyle küresel ticaretin yavaşlayacağı ve emtia fiyatlarının artacağı belirtiliyor.

Vira Haber