Tabutları Görenler Şok Oldu

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve zabıta ekipleri geldi. İçi boş olduğu anlaşılan tabutların, yurt dışından uzun zaman önce geldiği ve imha edilmesi için muhtar tarafından bir vatandaşa teslim edildiği öğrenildi. Tabutlarda koronavirüs sebebiyle ölen birinin taşınmadığını ifade eden muhtar, vatandaşlardan yaşanan olay için özür diledi.

“TABUTLAR YURT DIŞINDAN GELDİ”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:

Yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu.

Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istedi. Ben de mahalleden bir arkadaşımıza bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim.

Sanırım arkadaşımızın işine gelmemiş ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehri’ne atmış.

Bu tabutlarla gelen cenazelerin koronavirüsten ölen insanlara ait olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş, biri ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlar.

Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum.”

Vira Haber