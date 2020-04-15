Galata Köprüsü’nün Tadını Yunus Balıkları Çıkardı
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren yunus balıkları, tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi.
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İstanbul’un tarihi semtlerinden Eminönü’nde balıkçıların bulunduğu iskelede görünen yunus balıkları bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görüldü. Yunus balıklarının o anları çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Sevimlilikleri ile dikkat çeken yunusların sahildeki yüzme anları renkli görüntüler oluşturdu.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Galata Köprüsü, İstanbul, Deniz, Yunus Balığı
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