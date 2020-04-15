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Galata Köprüsü’nün Tadını Yunus Balıkları Çıkardı

Galata Köprüsü’nün Tadını Yunus Balıkları Çıkardı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren yunus balıkları, tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi.

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İstanbul’un tarihi semtlerinden Eminönü’nde balıkçıların bulunduğu iskelede görünen yunus balıkları bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görüldü. Yunus balıklarının o anları çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Sevimlilikleri ile dikkat çeken yunusların sahildeki yüzme anları renkli görüntüler oluşturdu.

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Vira Haber

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