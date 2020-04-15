Galata Köprüsü’nün Tadını Yunus Balıkları Çıkardı

İstanbul’un tarihi semtlerinden Eminönü’nde balıkçıların bulunduğu iskelede görünen yunus balıkları bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görüldü. Yunus balıklarının o anları çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Sevimlilikleri ile dikkat çeken yunusların sahildeki yüzme anları renkli görüntüler oluşturdu.

Vira Haber