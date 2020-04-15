DARGEB’den Gemi İnsanlarına Mesaj Var

Tüm dünyanın etkilendiği (Covid -19) koronavirüsüne karşı ulusal ve uluslararası birçok meslek dalına destek çalışmaları gerçekleştiriliyor. DARGEB’te bu destek çalışmasında kayıtsız kalamadı ve bir destek çalışmasına imza attılar. Dünya ticaretinin yaklaşık %90’nını deniz yoluyla yapılmasını sağlayan, gemi insanlarının koronavirüse karşı alması gereken önlemleri denizcilik öğrencileri bir video çalışmalarında dile getirdi.

İşte öğrencilerin mesajları:

Vira Haber