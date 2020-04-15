DARGEB’den Gemi İnsanlarına Mesaj Var
Deniz Araştırma ve Geliştirme Eğitim Gönüllüleri (DARGEB) Kültür Sanat Öğrenci Birliği projelerine bir yenisini daha ekledi ve kendi içinde bir ilke imza atarak denizcilik öğrencilerini video çalışmasında bir araya getirdi.
A+A-
Tüm dünyanın etkilendiği (Covid -19) koronavirüsüne karşı ulusal ve uluslararası birçok meslek dalına destek çalışmaları gerçekleştiriliyor. DARGEB’te bu destek çalışmasında kayıtsız kalamadı ve bir destek çalışmasına imza attılar. Dünya ticaretinin yaklaşık %90’nını deniz yoluyla yapılmasını sağlayan, gemi insanlarının koronavirüse karşı alması gereken önlemleri denizcilik öğrencileri bir video çalışmalarında dile getirdi.
İşte öğrencilerin mesajları:
Vira Haber
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, DARGEB, Deniz, Gemi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.