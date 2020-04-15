Gemi, Yat Ve Hizmetleri İhracatları Birliği’nden Aktif Çıkış

İİB, yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran birliklerden oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk çeyrekte 188 ülke pazarına ürün sattı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yeni yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 21.8 oranında arttırarak, 325.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. GYHİB, mart ayında ise 69 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, ilk çeyrekte Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörlerinden oldu.

İSHİB’DEN 183 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB), ilk çeyrekte ihracatı 183 milyon dolar oldu. İSHİB, Mart ayında ise 58 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Vira Haber