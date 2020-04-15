TURMEPA’ya “Plastiksiz Muğla” İçin Uluslararası Destek

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Monako Prensi II. Albert Vakfı’nın önderliğinde oluşturulan BeMed hibesi ile başlatılan “Plastiksiz Muğla” projesi ile Muğla’da Sıfır Atık Mavi konusunda eğitim verilerek öğrenci ve öğretmenlerin farkındalık kazanması sağlandı. Proje kapsamında yer alan okullara ulaşılması için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

Bu protokol çerçevesinde ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla’da, denizlerin önemi, ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditler ve Sıfır Atık Mavi konulu eğitimler verildi ve etkinlikler yapıldı. Denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturularak, “Plastiksiz Muğla” için bireysel sorumlulukların benimsenmesi sağlandı.

Mayıs 2019’da başlayan ve 12 ay devam eden proje ile özellikle Muğla’nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde toplam 7 bin 300 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı. Eğitimlerin yanı sıra yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Muğla’da düzenlenen kıyı temizliklerinde 1000 kg katı atık toplandı.

Vira Haber