Tahkim Derneği’nden, Aliağa DTO’ya ziyaret

İzmir Tahkim Derneği Aliağa Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarete İzmir Tahkim Derneği Başkanı Hatice Meral Uyar Helvacıoğlu ve İZTA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Tahkim’in çıkışında deniz ticaretinin büyük etkisi olduğu vurgulandı. Bu sebepten dolayı İZTA’nın Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’ni ve Adem Şimşek başkanlığında Yönetim Kurulu’nu ziyarete geldiği belirtildi. Ziyaret esnasında ‘Tahkim nedir?, İzmir Tahkim Derneği (İZTA) nasıl kuruldu ve kuruluş amacı nedir?, Tahkime gitmek daha mı pahalı?’ sorularına yanıt verildi.

‘Tahkim’ konulu seminer düzenlenecek

İzmir Tahkim Derneği Başkanı Hatice Meral Uyar Helvacıoğlu konularla ilgili olarak, “İzmir Tahkim Merkezi mahkeme harçlarından daha düşük bir bütçeyle uyuşmazlığı çözebileceğiniz bir merkezdir. İş dünyası tarafından en önemli tercih sebeplerinin başında Tahkim’in ekonomik olması gelmektedir. İzmir Tahkim Merkezi ücretleriyle mahkeme harçlarını kıyasladığımızda, özellikle büyük ve orta ölçekli davalar için fevkalade daha hesaplı bir çözüm yolu söz konusu, hatta büyük davalarda mahkeme harçlarının 10/1 ine uyuşmazlığı çözmeniz mümkün.” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda 29 Kasım tarihinde Aliağa Ticaret Odası’nda ‘Tahkim’ konulu seminer düzenleneceği duyuruldu.

Vira Haber